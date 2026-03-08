Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Nedelja,
8. 3. 2026,
16.44

Osveženo pred

20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
MVP Jalen Brunson Luka Dončić Luka Dončić Cleveland Cavaliers New York Knicks Boston Celtics Los Angeles Lakers NBA Liga NBA Liga NBA

Nedelja, 8. 3. 2026, 16.44

20 minut

Liga NBA, 8. marec

Slovenski navijači Luke Dončića dočakali redek privilegij

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Luka Dončić | Luka Dončić je na lestvici kandidatov za MVP priznanje izpadel iz najboljše peterice. | Foto Reuters

Luka Dončić je na lestvici kandidatov za MVP priznanje izpadel iz najboljše peterice.

Foto: Reuters

V noči na ponedeljek bo v ligi NBA odigranih deset tekem, po dolgem času pa bodo izjemnega privilegija deležni ljubitelji Luke Dončića, ki živijo v Evropi. Košarkarji Los Angeles Lakers bodo namreč gostili New York Knicks že ob 20.30 po slovenskem času, tako da se za navijače 27-letnega slovenskega virtuoza, ki je v tej sezoni tudi prvi strelec tekmovanja, obeta pravcata poslastica. Ljubljančanu po tem, ko je zdrsnil na lestvici kandidatov za priznanje MVP, prav gotovo ne bo manjkalo motivacije.

Luka Dončić
Sportal Luka Dončić navdušil Los Angeles: eksplozija na parketu in šov proti Pacersom

Slovenski košarkarski as Luka Dončić ima pred današnjo nedeljsko matinejo v mestu angelov veliko motivacijo. Čeprav tudi v tej sezoni izstopa z razkošno statistiko in podira številne mejnike, na lestvici kandidatov za priznanje MVP igralca sezone ne kotira tako visoko. Na najnovejši lestvici, ki jo na uradni strani tekmovanja določa novinar Shaun Powell, je celo izpadel iz najboljše peterice, kar se mu ni zgodilo že nekaj časa. 

Padel je na šesto mesto, pred njim so po novem vodilni Shai Gilgeous-Alexander, ki je bil za najboljšega igralca proglašen že v prejšnji sezoni, Nikola Jokić, Cade Cunningham, Victor Wembanyama in Jaylen Brown. Ljubljančan bo skušal do konca sezone dokazati, kako si na omenjeni lestvici zasluži višje mesto, po drugi strani pa bo skušal izboljšati tudi izkupiček Lakersov. Vsi njegovi tekmeci, ki so pred njim na lestvici, namreč nastopajo za klube z boljšim izkupičkom od Jezernikov.

"Je najboljši igralec, kar sem jih kdajkoli treniral. Prepričan sem, da bo postal MVP," je po zadnji tekmi, ko je Dončić proti Indiani dosegel kar 44 točk, povedal trener Pacersov Rick Carlisle. Dončića je pred leti treniral pri Dallasu, zdaj pa mu zaploskal, ko je prispeval osrednji delež Lakersov pri zadnji zmagi Jezernikov. To je bila že deseta Dončićeva tekma v tej sezoni, na kateri je dosegel vsaj 40 točk. S tem se je na večni lestvici dosežkov Jezernikov pridružil trem legendarnim košarkarjem, saj so to dosegli le še Kobe Bryant, Elgin Baylor in Jerry West.

New York se je poigral z Denverjem

Danes čaka Lakerse veliko težje delo, saj je New York v izjemni formi. Na zadnjih 21 tekmah je zmagal kar 16-krat, v noči na soboto pa je pomendral Denver kar s 142:103 in se zasidral pod vrhom vzhodne konference! Čeprav je prvi strelec Jalen Brunson, dober prijatelj in nekdanji soigralec Luke Dončića dosegel zgolj devet točk, za tri točke pa metal 3/13, so Kratkohlačniki dali vetra Nikoli Jokiću in druščini kot le malokdo.

OG Anunoby je blestel proti Denverju. | Foto: Reuters OG Anunoby je blestel proti Denverju. Foto: Reuters

Blestel je OG Anunoby, ki je dosegel največ točk v tej sezoni (34), Karl-Anthony Towns pa je poskrbel za moč pod košem s petim zaporednim dvojnim dvojčkom (17 točk in 13 skokov). Knicksi so se nazadnje z Jezerniki pomerili 1. februarja in v New Yorku zmagali s 112:100. Takrat v vrstah Jezernikov ni bilo Austina Reavesa.

Tudi danes bi lahko Jezerniki nastopili z oslabljeno zasedbo. Nastop LeBrona Jamesa, ki čuti bolečine v komolcu, je pod vprašajem. Podobno velja tudi za prvega centra Deandreja Aytona. Če ju ne bo, bosta večje minutaže deležna Jaxson Hayes in Rui Hachimura.

Boston s povratnikom Tatumom meri še višje

Dogajanje v ligi NBA se bo začelo že ob 18. uri z dvobojem med Clevelandom in Bostonom, ki merita visoko v vzhodni konferenci. Pričakovanja Celticsov so se še povečala, odkar se je na parket vrnil Jayson Tatum.

Jayson Tatum se je vrnil na igrišče in proti Dallasu dosegel 15 točk. | Foto: Reuters Jayson Tatum se je vrnil na igrišče in proti Dallasu dosegel 15 točk. Foto: Reuters

Skromni Dallas, ki niza poraze in ga lahko v končnico popelje le še čudež, se bo mudil v Torontu. V derbiju zahodne konference se bosta spopadla teksaška soseda San Antonio in Houston, sedmouvrščeni Phoenix, ki na lestvici zahodne konference gleda v hrbet prav Lakersom, pa bo doma pričakal v zadnjem obdobju zelo uspešne Charlotte Hornets.

Liga NBA, 8. marec

Lestvici

Preberite še:

Shai Gilgeous-Alexander
Sportal Shai Gilgeous-Alexander vse bližje rekordu, Dončić na delu že zvečer
Denver Lakers
Sportal Jokić prekrižal načrte Dončiću, LeBron do veličastnega rekorda #video
Chet Holmgren
Sportal Drama v New Yorku, center prvakov jih je zadeval kot za stavo #video

MVP Jalen Brunson Luka Dončić Luka Dončić Cleveland Cavaliers New York Knicks Boston Celtics Los Angeles Lakers NBA Liga NBA Liga NBA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.