V noči na ponedeljek bo v ligi NBA odigranih deset tekem, po dolgem času pa bodo izjemnega privilegija deležni ljubitelji Luke Dončića, ki živijo v Evropi. Košarkarji Los Angeles Lakers bodo namreč gostili New York Knicks že ob 20.30 po slovenskem času, tako da se za navijače 27-letnega slovenskega virtuoza, ki je v tej sezoni tudi prvi strelec tekmovanja, obeta pravcata poslastica. Ljubljančanu po tem, ko je zdrsnil na lestvici kandidatov za priznanje MVP, prav gotovo ne bo manjkalo motivacije.

Slovenski košarkarski as Luka Dončić ima pred današnjo nedeljsko matinejo v mestu angelov veliko motivacijo. Čeprav tudi v tej sezoni izstopa z razkošno statistiko in podira številne mejnike, na lestvici kandidatov za priznanje MVP igralca sezone ne kotira tako visoko. Na najnovejši lestvici, ki jo na uradni strani tekmovanja določa novinar Shaun Powell, je celo izpadel iz najboljše peterice, kar se mu ni zgodilo že nekaj časa.

Padel je na šesto mesto, pred njim so po novem vodilni Shai Gilgeous-Alexander, ki je bil za najboljšega igralca proglašen že v prejšnji sezoni, Nikola Jokić, Cade Cunningham, Victor Wembanyama in Jaylen Brown. Ljubljančan bo skušal do konca sezone dokazati, kako si na omenjeni lestvici zasluži višje mesto, po drugi strani pa bo skušal izboljšati tudi izkupiček Lakersov. Vsi njegovi tekmeci, ki so pred njim na lestvici, namreč nastopajo za klube z boljšim izkupičkom od Jezernikov.

"Je najboljši igralec, kar sem jih kdajkoli treniral. Prepričan sem, da bo postal MVP," je po zadnji tekmi, ko je Dončić proti Indiani dosegel kar 44 točk, povedal trener Pacersov Rick Carlisle. Dončića je pred leti treniral pri Dallasu, zdaj pa mu zaploskal, ko je prispeval osrednji delež Lakersov pri zadnji zmagi Jezernikov. To je bila že deseta Dončićeva tekma v tej sezoni, na kateri je dosegel vsaj 40 točk. S tem se je na večni lestvici dosežkov Jezernikov pridružil trem legendarnim košarkarjem, saj so to dosegli le še Kobe Bryant, Elgin Baylor in Jerry West.

New York se je poigral z Denverjem

Danes čaka Lakerse veliko težje delo, saj je New York v izjemni formi. Na zadnjih 21 tekmah je zmagal kar 16-krat, v noči na soboto pa je pomendral Denver kar s 142:103 in se zasidral pod vrhom vzhodne konference! Čeprav je prvi strelec Jalen Brunson, dober prijatelj in nekdanji soigralec Luke Dončića dosegel zgolj devet točk, za tri točke pa metal 3/13, so Kratkohlačniki dali vetra Nikoli Jokiću in druščini kot le malokdo.

Blestel je OG Anunoby, ki je dosegel največ točk v tej sezoni (34), Karl-Anthony Towns pa je poskrbel za moč pod košem s petim zaporednim dvojnim dvojčkom (17 točk in 13 skokov). Knicksi so se nazadnje z Jezerniki pomerili 1. februarja in v New Yorku zmagali s 112:100. Takrat v vrstah Jezernikov ni bilo Austina Reavesa.

Tudi danes bi lahko Jezerniki nastopili z oslabljeno zasedbo. Nastop LeBrona Jamesa, ki čuti bolečine v komolcu, je pod vprašajem. Podobno velja tudi za prvega centra Deandreja Aytona. Če ju ne bo, bosta večje minutaže deležna Jaxson Hayes in Rui Hachimura.

Boston s povratnikom Tatumom meri še višje

Dogajanje v ligi NBA se bo začelo že ob 18. uri z dvobojem med Clevelandom in Bostonom, ki merita visoko v vzhodni konferenci. Pričakovanja Celticsov so se še povečala, odkar se je na parket vrnil Jayson Tatum.

Skromni Dallas, ki niza poraze in ga lahko v končnico popelje le še čudež, se bo mudil v Torontu. V derbiju zahodne konference se bosta spopadla teksaška soseda San Antonio in Houston, sedmouvrščeni Phoenix, ki na lestvici zahodne konference gleda v hrbet prav Lakersom, pa bo doma pričakal v zadnjem obdobju zelo uspešne Charlotte Hornets.

