Prepričani, da zmorejo tudi brez Stepha Curryja

V končnici lige NBA se v noči na petek igra samo ena tekma. Minnesota Timberwolves, ki je v prvem krogu izločila Luko Dončića in Los Angeles Lakers, na drugi tekmi konferenčnega polfinala gosti Golden State Warriors. Ti so prvo tekmo dobili z 99:88, a pri tem ostali brez Stephena Curryja, ki zaradi poškodbe stegenske mišice ne bo mogel igrati vsaj en teden.

Prvo tekmo polfinala zahodne konference lige NBA med Minnesoto Timberwolves in Golden State Warriors so košarkarji iz San Francisca dobili z 99:88. S 24 točkami je bil njihov prvi strelec Buddy Hield, za ekipo iz Minneapolisa, ki gosti tudi drugo tekmo v noči na petek, pa je dal Anthony Edwards 23 točk. V rednem delu sezone so Timberwolves dosegli eno zmago več.

Warriors bodo tekmo končnice brez Stephena Curryja odigrali prvič po sedmih letih. Ko je manjkal, so sicer brez njega doslej dobili devet od 12 tekem končnice. Trener Steve Kerr ne želi ugibati, kdaj se bo Curry vrnil, ali bo to za peto tekmo, ki sledi osem dni po poškodbi. "Razmišljamo, kako bomo igrali brez njega, s kakšno postavo bomo začeli. To je del našega posla. Vsako leto se je v končnici treba na nekaj prilagajati. Pač moramo se. To nam je že uspelo, prepričan sem, da nam bo znova," je trener Warriorsov dejal dan pred drugo tekmo.

Liga NBA, 8. maj, konferenčni polfinale: