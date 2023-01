Stop znak za Luko Dončića

Dallas Mavericks le dan po zmagi nad New Orleans Pelicans čaka nova preizkušnja. V noči na ponedeljek bo zasedba Jasona Kidda ob enih po slovenskem času gostovala pri Oklahomi City Thunder, kjer pa zagotovo na parket ne bo stopil Luka Dončić. Slovenski košarkar je na zadnji tekmi proti New Orleansu dosegel trojni dvojček, zaradi težav z levim gležnjem pa bo dobil nekaj dodatnega počitka.

Luka Dončić je kljub bolečinam v gležnju v soboto stopil na parket proti New Orleansu in suvereno prišel še do svojega 55. trojnega dvojčka v karieri. Tekmo je končal pri 34 točkah, desetih skokih in desetih asistencah, osmič v tej sezoni se je podpisal pod trojni dvojček z več kot 30 doseženimi točkami. Že takoj po tekmi je slovenski košarkar namignil, da bo najverjetneje izpustil obračun z Oklahomo, to informacijo pa je nekaj ur pred novo preizkušnjo Dallasa potrdila tudi zdravniška služba ekipe iz Teksasa. "Igram z bolečim in zatečenim gležnjem, zato bomo še videli, ali bom stopil na parket," je dejal Dončić, ki je tako skupaj s strokovnim štabom presodil, da mu bolje koristil dan odmora.

Dallas se bo moral v noči na ponedeljek znajti brez Luke Dončića. Foto: Reuters

To bo četrta tekma, ki jo bo v tej sezoni izpustil Dončić, vse tri dozdajšnje na katerih ni zaigral pa je Dallas izgubil, nazadnje 17. decembra proti Clevelandu. "Glavno besedo pri tem, ali se čuti dovolj dobro za igranje ima Luka. Ponavadi se glede urnika in tekem dogovarjamo teden vnaprej, ko pregledujemo določene scenarije in urnike tekem. O tem se veliko pogovarjamo jaz, Luka in vodja naše zdravniške službe Casey Smith. Glede na to, da na vsaki tekmi igra res veliko število minut, potem presodimo, za katere tekme je najboljše, da jih izpusti," je o tej nekaj dni nazaj spregovoril Jason Kidd.

Poleg Dončića bodo pri Dallasu zaradi poškodb pogrešali še Doriana Finneyja-Smitha, Josha Greena in Maxija Kleberja. Dallas je sicer trenutno v dobri formi, saj je dobil osem od zadnjih devetih obračunov. Na zadnji medsebojni tekmi teh dveh tekmecev je bil 13. decembra na koncu s 121:114 boljši Dallas.

