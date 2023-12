Dallas na poti, kaj bo tokrat pričaral Luka Dončić?

Luka Dončić se je s svojimi Dallas Mavericks opravil na pot. Naslednji dve tekmi v ligi NBA bodo namreč odigrali v gosteh, najprej, že v noči na soboto po srednjeevropskem času, se bodo ustavili v Portlandu in se spopadli s tamkajšnjimi Trail Blazers. Nato jih čaka dolga pot do Memphisa, z Grizliji pa bodo tekmo odigrali v torek zjutraj po slovenskem času.

Ljubitelji lige NBA si obetajo novo spektakularno predstavo slovenskega čarovnika Luke Dončića. Ljubljančan je v izjemni formi, v zadnjih dveh tekmah je imel povprečje več kot 39 doseženih točk, nazadnje je Utahu nasul 40 točk, tem pa dodal še 11 asistenc in deset skokov. Trojni dvojček, njegov že 60. v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, je dosegel že v prvem polčasu tekme z Utahom, ki so jo Mavericks dobili s 147:97.

Dallas Mavericks so se podali na pot.

Pred tem so Teksašani izgubili obračun z Oklahomo (120:126), a se je tudi takrat Dončić izkazal s 36 točkami, kar 18 asistencami in 15 skoki. Novopečeni očka je vroč in to ni dobra novica za Portland Trail Blazers, ki so trenutno druga najslabša ekipa zahodne konference. Ti se po pet tekem dolgi turneji vračajo na domač parket. Zadnji dve tekmi so izgubili, na gostovanju pri Utah Jazz s 113:118 po podaljšku, nazadnje pa s 106:110 v San Franciscu pri Golden State Warriors.

A v prejšnji sezoni so na domačem parketu Trail Blazers dvakrat premagali tudi Dallas Mavericks. Dončićevi so v Portlandu odigrali dve tekmi zapored, 15. in 16. januarja, na prvi klonili s 119:136, na drugi pa s 123:140. Na prvi je Dončić dosegel zanj skromnih 15 točk, na drugi pa zaradi utrujenosti in težav z levim gležnjem ni igral.

Tokrat bo nared za boj, pri Dallasu bosta manjkala le poškodovana Maxi Kleber in Josh Green, pri Portlandu pa je na seznamu poškodovanih Jerami Grant, dvomljiv je nastop Deandreja Aytona in vprašljiv Malcolma Brogdona.

Mavericks se domov vračajo v sredo, 13. decembra, ko bodo v dvorani American Airlines pričakali Los Angeles Lakers.

Liga NBA, 8. december

Lestvica

