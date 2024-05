Na Otoku vse bolj vroče

Danes se bo z obračunom med Lutonom in Evertonom začel 36. krog angleškega prvenstva. Luton je trenutno na 18. mestu in bije hud boj za obstanek v ligi. V boju za naslov prvaka se nadaljuje hud boj med Arsenalom in Manchester Cityjem. Topničarji bodo v času sobotnega kosila gostili Bournemouth, sinjemodri pa bodo zatem gostili Wolvse. Veliko pozornosti bo deležen tudi nedeljski derbi med Liverpoolom in Tottenhamom.

Po 35 odigranih tekmah je na vrhu Arsenal, ki je pri 80 točkah, s tekmo manj je drugi Manchester City z 79 točkami, tretji Liverpool pa za vodilno ekipo zaostaja že pet točk. Arsenal se bo v tem krogu pomeril z desetim Bournemouthom, City pa čaka srečanje z enajstimi Wolvesi.

V nedeljo derbi na Anfieldu Liverpool je na zadnjih petih tekmah v premier ligi zmagal le enkrat. Foto: Reuters

Liverpool, ki je v zadnjem času močno padel v formi in izgubil realne možnosti za naslov, se bo v nedeljo pomeril s Tottenhamom. Redsi so v zadnjem krogu remizirali z West Hamom (2:2), Tottenham pa je v četrtek na zaostali tekmi s Chelseajem klonil z 0:2. Ekipi na lestvici loči 15 točk, imajo pa Spurs na petem mestu tekmo manj. Liverpool je na Anfieldu proti Tottenhamu na zadnjih 29 domačih tekmah izgubil le enkrat, in sicer maja 2011. Gledalci so le na obračunih dveh ostalih tekmecev v zgodovini videli več zadetkov kot na spopadih Liverpoola in Tottenhama (185 golov), in sicer na tekmah Arsenala in Liverpoola (190) ter Newcastla in Tottenhama (186).

Na zadnji tekmi kroga bo Crystal Palace v ponedeljek gostil Manchester United.

Angleško prvenstvo, 36. krog

Petek, 3. maj:

Sobota, 4. maj:

Nedelja, 5. maj:

Ponedeljek, 6. maj:

Lestvica: