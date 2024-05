Rubljov in Augier-Aliassime v finalu ATP turnirja v Madridu

Rus Andrej Rubljov in Kanadčan Felix Auger-Aliassime sta finalista turnirja ATP Masters 1000 v Madridu. Kanadčan se je prebil v finale po tem, ko sta njegova tekmeca v polfinalu in četrtfinalu predala dvoboj zaradi poškodb, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Zadnja žrtev težav s poškodbo je bil češki teniški igralec Jirži Lehečka, ki je moral dvoboj predati zaradi bolečin v hrbtu. Čeh, ki je v torek izloči Rafaela Nadala, je tako omogočil Kanadčanu Augerju-Aliassimu prvi nastop v finalu turnirjev za ATP, kjer se bo srečal s sedmim nosilcem Andrejem Rubljovom.

22-letnem Augerju-Aliassimu se je sicer na tem turnirju kar trikrat zgodilo, da mu je tekmec predal dvoboj. Pred Lehecko sta mu namreč dvoboja zaradi poškodb predala že Jannik Sinner in Lehečkin rojak Jakub Menšik.

"To je noro. Ne vem, če se je komu že zgodilo kaj takšnega," je nenavadne pripetljaje na tem turnirju za DPA komentiral Auger-Aliassime. Dodal je še, da je le stežka verjel svojim očem, ko je videl, da ima tekmec spet težave s poškodbo.

"Zelo mi je žal za Jiržija. Tudi sam sem že imel številne težave s poškodbami, zato vem, kako hudo je to. Igraš dvoboj s tekmecem in upaš na napredovanje, nato pa te ustavi poškodba. Toda v tem trenutku mi ne preostane nič drugega kot zgolj to, da se dobro pripravim na nedeljski finale," je še dejal Auger-Aliassime.

Ob tem je zanimivo dejstvo, da je tudi Lehečka napredoval v polfinale po tem, ko je njegov tekmec Danil Medvedjev prav tako predal dvoboj zaradi poškodbe.

Drugi finalist Andrej Rubljov je v polfinalu s 6:4 in 6:3 premagal Američana Taylorja Fritza, s čimer je še nadgradil uspeh iz četrtfinala, ko je premagal Carlosa Alcaraza.

Finale bo na sporedu v nedeljo ob 18:30 uri.

