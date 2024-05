Swiatkova brez težav v finale Madrida

Številka ena svetovnega tenisa, Poljakinja Iga Swiatek, se je brez težav uvrstila v finale mastersa v Madridu, potem ko je s 6:1 in 6:3 ugnala Američanko Madison Keys. Na moškem delu turnirja se je že včeraj brez boja poslovil prvi nosilec Jannik Sinner.

Poljska teniška igralka je v prvem nizu oddala le eno igro, Američanka pa se je nekoliko bolje upirala v drugem nizu, a morala po uri in 11 minutah igre priznati premoč tekmici. Swiatkova sedaj čaka boljšo iz večernega dvoboja med Jeleno Ribakino in Arino Sabalenko.

Sinner predal

Jannik Sinner, drugi teniški igralec sveta in prvi nosilec turnirja v Madridu, je zaradi poškodbe kolka že včeraj predal četrtfinalni dvoboj Kanadčanu Felixu Auger-Aliassimeju. "Kolk me je mučil že od začetka turnirja in postajal je vedno bolj boleč. Po nasvetu zdravnika sem se odločil, da odpovem nastop v Madridu," je sporočil 22-letni Italijan.

Kanadčana v polfinalu čaka zmagovalec današnjega dvoboja med Rusom Danilom Medvedjevom in Čehom Jirijem Lehečko. V spodnjem delu žreba se bosta v polfinalu pomerila Rus Andrej Rubljov in Američan Taylor Fritz.

Madrid, ATP 1000:



Četrtfinale:

Félix Auger-Aliassime (Kan) - Jannik Sinner (Ita/1) brez boja

20.00 Danil Medvedjev (Rus/3) - Jiri Lehečka (Češ/30)



Madrid, WTA 1000:



Polfinale:

Iga Swiatek (Pol/1) - Madison Keys (ZDA/18) 6:1, 6:3

21.30 Arina Sabalenka (Blr/2) - Jelena Ribakina (Kaz/4)