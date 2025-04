Los Angeles Lakers se bodo v noči na sredo še enkrat pomerili z najboljšo ekipo lige Oklahomo City Thunder, ki so jo v nedeljo na krilih Luke Dončića premagali s 126:99. Tokrat Jezerniki gostujejo, nastop Luke, ki je Shaiu Gilgeousu-Alexandru in druščini nasul 30 točk, je bil sprva pod vprašajem. A naj bi po zadnjih podatkih tako kot LeBron James, Austin Reaves, Gabe Vincent in Dorian Finney-Smith vendarle igral.

Vsi omenjeni zvezdniki, nosilci igre LA Lakers, so bili na seznamu vprašljivih zaradi takšnih in drugačnih manjših poškodb. Pri Luki Dončiću in LeBronu Jamesu kot uradni razlog navajajo vnetje dimelj, a gre najverjetneje bolj za taktično potezo glavnega trenerja J. J. Reddicka, ki želi svojim zvezdnikom nameniti nekaj počitka pred končnico in jih obvarovati poškodb. Štiri ure pred začetkom tekme je vendarle prišla novica, da naj bi igrali.

Oklahoma City Thunder se bodo pred domačimi navijači poskušali Lakers oddolžiti za nedavni poraz, Jezerniki pa morajo do konca rednega dela sezone dobiti le še dve od štirih preostalih tekem, da si zagotovijo mesto v play-offu. Pričakovati je, da bodo v četrtek zjutraj na gostovanju v Dallasu na čustveni tekmi za nekdanjega Mavericka Luko Dončića podprli z vsemi močmi, da zmaga v nekdanjem domu.

Po Dallasu Jezernike 12. aprila čaka še domač spopad s Houston Rockets, za konec rednega dela pa v nedeljo, 13. aprila, ob 21.30 po slovenskem času še gostovanje pri Trail Blazers v Portlandu.

V izenačeni zahodni konferenci je mogočih še ogromno scenarijev, Lakers si želijo redni del sezone končati čim višje na lestvici, kar bi jim v končnici prineslo prednost domačega igrišča, obenem pa bi se vse do konferenčnega finala izognili ponovnemu srečanju z Oklahomo, a s polovičnim uspehom na zadnjih štirih tekmah bi obdržali visoko tretje mesto. Tega sicer teoretično ogrožajo še Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies, Los Angeles Clippers in Golden State Warriors.

