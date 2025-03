Thunder igra že za 52. zmago sezone

V noči na nedeljo Luka Dončič in Los Angeles Lakers čaka težko gostovanje pri Boston Celtics, večer prej je na parketu 16 ekip lige NBA. Dallas Mavericks, ki so na zadnjih desetih tekmah samo štirikrat zmagali in ostali še brez Kyrieja Irvinga, gostijo Memphis Grizzlies. Oklahoma CIty Thunder za že 52. zmago igra proti Portland Trail Blazers. Zanimajo nas tudi Denver Nugets, pri katerih bi po sanirani poškodbi morda kakšno minuto lahko dobil Vlatko Čančar. Gostijo Phoenix Suns.