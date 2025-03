Evforija v Los Angelesu, Luki Dončiću bo zdaj še lažje

Obeta se nov večer v ligi NBA, v katerem bodo marsikateri ljubitelji košarke v Sloveniji prikrajšani za dolg spanec. Ob 4. uri po slovenskem času se bosta namreč pomerila Los Angeles Lakers in New York Knicks. Luka Dončić, ki je iz tekme v tekmo bolj razigran, sproščen in nasmejan, se bo prvič, odkar se je preselil v Kalifornijo, pomeril z velikim prijateljem in nekdanjim soigralcem Jalenom Brunsonom. Vroči Jezerniki bodo naskakovali osmo zaporedno zmago, za še boljše razpoloženje v njihovi slačilnici pa je poskrbela napovedana vrnitev na parket Austina Reavesa, ki bi lahko v napadu razbremenil Dončića in mu še kako pomagal.

Nova tekma, nov spektakel. Pa tudi nova zmaga? Jezerniki so jih nanizali že osem, deveta pa bi jih na lestvici še utrdila na visokem drugem mestu zahodne konference. Luka Dončić je z vse boljšimi predstavami v dresu Jezernikov, na katerih ne manjka njegovih čarovnij, s katerimi je dolga leta navduševal privržence Dallasa, poskrbel za evforijo. Navijači LA Lakers – teh na svetu še zdaleč ni malo – so vse bolj prepričani, da je ekipa, v kateri tako domiselno in učinkovito sodelujeta LeBron James in Luka Dončić, resen kandidat za osvojitev letošnjega naslova.

Leonardo DiCaprio je spremljal dvoboj LA Lakers – New Orleans v družbi "Borata" Sache Barona Cohena:

Leonardo DiCaprio presente en el partido de los @Lakers 🤩 pic.twitter.com/VPfqQwNNRF — NBA Latam (@NBALatam) March 5, 2025

Dončić noče prehitevati dogodkov. Želi iti tekmo po tekmo, naslednja, ki bo v noči na petek napolnila dvorano Crypto.com, zmeraj polno filmskih zvezdnikov (zgodovinski podvig LeBrona Jamesa in Luke Dončića proti New Orleansu so tako med drugim skoraj z roba igrišča spremljali Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Sacha Baron Cohen in Orlando Bloom), pa bo še kako čustvena.

Dončić prvič kot Jezernik proti Brunsonu

Prvič, odkar je zapustil Dallas, se bo Dončić v dresu Jezernikov pomeril proti dobremu prijatelju Jalenu Brunsonu – še enemu zvezdniku, ki ga je generalni menedžer Dallasa Nico Harrison pred leti preselil iz Teksasa. Brunson je postal eden najboljših branilcev v ligi NBA na vzhodu. Blesti pri New Yorku, s katerim je v tej sezoni med boljšimi ekipami vzhodne konference. Ima za las boljše razmerje zmag in porazov (40-21) od Lakersov (39-21), ki pa so v izjemni formi, saj so na zadnjih 22 srečanjih zmagali kar 18-krat. Jezerniki so pred dobrim mesecem, tik pred šokantno menjavo Dončić–Davis, ki je pretresla svet športa, v New Yorku odpravili gostitelje z 128:112.

Jalen Brunson in Luka Dončić sta velika prijatelja. Foto: Guliverimage

Zdaj se bodo Lakersi lotili Knicksov v nekoliko spremenjeni zasedbi. Obramba New Yorka se bo morala pozabavati še z Dončićem, ki mu gre iz tekme v tekmo bolje, podobno kot s točkami navdušuje tudi s spektakularnimi asistencami, bo pa zaradi poškodbe manjkal Japonec Rui Hachimura.

Reaves se vrača na parket

Austin Reaves bo zaigral proti New Yorku. Foto: Reuters Za novo prekrasno novico iz Los Angelesa pa je poskrbela napoved, da se na parket vrača Austin Reaves. Član najboljše trojke Lakersov, ki odlično sodeluje z Jamesom in Dončićem, je zaradi poškodbe mečne mišice izpustil dve tekmi. Podroben pregled z magnetno resonanco je razkril, da poškodba ni hujša, tako da lahko trener JJ Redick proti New Yorku računa tudi nanj.

Lakersi bodo tako deveto zaporedno zmago naskakovali z vsemi tremi najboljšimi strelci. Če je bil status Reavesa še nedavno za tekmo z Knicksi vprašljiv, je bil namreč povišan na verjetnega. Podobno velja tudi za Dončića in Jamesa, tako da se obeta nov spektakularni večer v mestu angelov. Morda se celo vrne Jordan Goodwin, ki je negotov po poškodbi desnega gležnja.

Branilci naslova Boston Celtics bodo v noči na nedeljo gostili LA Lakers. Foto: Reuters

V noči na petek bo v ligi NBA sicer odigranih šest tekem. Začelo se bo v Orlandu, kjer bo gostoval Chicago. Prvak Boston (v noči na nedeljo bo v zmeraj atraktivni poslastici med dvema najuspešnejšima franšizama lige NBA gostil Dončićeve Lakerse) bo pričakal Philadelphio, ki do konca sezone ne bo več mogla računati na Joela Embiida, v zadnjem času pa v njenem dresu blesti nekdanji Dončićev soigralec pri Dallasu Quentin Grimes. Kar se tiče neposrednih tekmecev Lakersov za čim višja mesta na lestvici zahodne konference, bosta nastopila šestouvrščeni Golden State (gostovanje pri Brooklynu) in petouvrščeni Houston (gostovanje pri New Orleansu).

Liga NBA, 6. marec:

Lestvica