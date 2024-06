"To bo res boj na nož. Vsi igramo za isto stvar, vsi imamo isti cilj. Borili se bomo prav za vsako žogo in res že vsi komaj čakamo," je pred začetkom finala lige NBA sporočil pomemben član Dallas Mavericks P. J. Washington. Dallas bo prvič po letu 2011, ko je osvojil tudi edini šampionski prstan v zgodovini do zdaj, igral v velikem finalu lige NBA, hkrati pa bo to prvi finale tudi za slovenskega košarkarskega virtuoza Luko Dončića. Slovenec v tej sezoni v končnici v povprečju dosega 28,8 točke, 9,6 skoka in 8,8 asistence na tekmo, ob tem na parketu preživi skoraj 42 minut na vsako tekmo, kar je ob tem, da ima skozi celotno končnico težave s poškodbami, še toliko bolj impresiven podatek.

Slovenec si je s svojimi predstavami prislužil tudi priznanje za najkoristnejšega košarkarja konferenčnega finala zahoda in tako v svoje roke prijel lovoriko, poimenovano po Magicu Johnsonu, ki je lani pripadla Nikoli Jokiću, pred tem pa Stephenu Curryju, ki sta nato s svojima ekipama tudi postala prvaka lige NBA. Dončić bo postal šesti slovenski košarkar, ki je bil del finala lige NBA. Pred Dončićem je to uspelo še Vlatku Čančarju, Goranu Dragiću, Benu Udrihu, Rašu Nesteroviću in Saši Vujačiću, s šampionskim prstanom pa se lahko do zdaj pohvalijo štirje – Udrih, Nesterović, Vujačić in Čančar. V sedmih finalih – v enem izmed teh sta nastopila dva Slovenca –, v katerih je imela Slovenija svojega predstavnika, so si slovenski košarkarji v petih izmed sedmih serij nato tudi nadeli šampionski prstan, ki ga prejme zmagovalec lige NBA.

Dončić se nadeja, da bo po koncu finalne serije v roke prejel še kakšno lovoriko. Foto: Guliverimage

Peta ekipa zahoda proti najboljši ekipi lige

Dallas se je v končnico podal šele kot peta najboljša ekipa rednega dela zahoda in bi z morebitnim naslovom postal še druga ekipa v zgodovini lige, ki je sezono končala z veliko lovoriko, potem ko rednega dela ni končala med najboljšo četverico v svoji konferenci. To je do zdaj uspelo le še Houston Rockets, ko so se s šeste pozicije po rednem delu zavihteli na vrh lige NBA in v vitrine pospravili pokal Larryja O'Briena. Medtem ko ima Dallas v svojih vitrinah le eno lovoriko, ki jo prejmejo prvaki lige NBA, jih ima Boston na drugi strani kar 17. Nazadnje so se Kelti na vrh lige NBA povzpeli leta 2008, ko so premagali LA Lakers, katerih član je bil takrat tudi Vujačić.

Boston je redni del sezone končal kot najboljša ekipa lige NBA, podpisal se je pod 64 zmag, Dallas jih je na drugi strani zabeležil 50. Ekipi sta se dvakrat tudi pomerili in obakrat so imeli razlog za veselje košarkarji Bostona. Na gostovanju so premagali Dallas s 119:110, na domačem parketu pa jih povsem razorožili s 138:110, a oba obračuna sta se odvila pred velikim preporodom v zasedbi iz Teksasa, kjer bodo varovanci Jasona Kidda zagotovo naleteli na zelo sovražno in naelektreno ozračje, a bo to, sploh Dončića, zagotovo še bolj motiviralo.

Kristaps Porzingis je nared za igro. Foto: Reuters

V TD Gardnu bo, kot vse kaže, na parket stopil tudi Kristaps Porzingis, ki je zaradi poškodbe mečne mišice izpustil zadnjih deset tekem, saj je seznam poškodovanih in odsotnih košarkarjev pred obračunom prazen. Na vsa glavna orožja bo računal tudi Dallas, tako da se v Bostonu obeta pravi spektakel. Slovenec je v tej sezoni že večkrat priznal, da še posebej uživa v gostujočih tekmah, kjer s svojimi predstavami dan za dnem ob živce spravlja domače navijače. "Ne bom lagal, utišati občinstvo je res dober občutek. Na parketu igramo pet proti petim, a dogajanje med gledalci me le še spodbudi," je dejal Dončić.

Liga NBA, finale, 6. junij

Liga NBA, finale: Boston Celtics (1) – Dallas Mavericks (5) /0:0/ // Izid v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

Preberite še: