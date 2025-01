Thunder so v izjemni seriji devetih zaporednih zmag. Poraza ne poznajo že vse od velikega finala pokala lige NBA, ko so jih ugnali Milwaukee Bucks. Če pa odštejemo to srečanje, ki ni štelo za ligaško lestvico, je niz nepremaganosti dolg že 14 tekem. Dodatna prednost za domače v upanju, da niz povišajo na 15 bo tudi ta, da bo Boston ponovno pogrešal poškodovanega Jaylena Browna.

Vodilni Cleveland bo gostil razglašeni Charlotte, v dvoboju najslabših moštev lige pa se bosta udarila Washington in New Orleans. Los Angeles Lakers, ki so se po tem, ko je 40 let dopolnil njihov prvi zvezdnik LeBron James na lestvici prebili pred Dallas, bodo pred težko nalogo, saj se odpravljajo v Teksas k Houstonu, ki sicer na zadnjih tekmah ne blesti.

Moštvi poškodovanih slovenskih reprezentantov sta na nedeljski večer prosti. Dallas Mavericks Luke Dončića, ki ga pestijo tudi težave z boleznimi v moštvu, nova tekma čaka v noči na torek, ko bodo gostovali pri Memphisu, Denver Nuggets Vlatka Čančarja pa še dan kasneje, ko bodo gostili Boston.

Navijači v skrbeh zaradi Dončića Kdaj se bo na parket vrnil Luka Dončić še ni jasno, posnetki z zadnje tekme Dallasa, ko so Mavs pred domačimi navijači priznali premoč najboljšemu moštvu lige Cleveland Cavaliers, pa niso najbolj spodbudni.



Dončić je namreč po tem, ko je vstal s stola, komajda stopil na svojo levico, kasneje pa se s pomočjo pripomočka odpeljal iz dvorane. Že kmalu po poškodbi je bilo sicer jasno, da bo manjkal vsaj mesec dni, a zdi se, da bo okrevanje trajalo še nekoliko dlje. 10 days after the injury. Luka can barely step on his foot. I want to die. pic.twitter.com/l0V08hrhDG — Luka Updates (@LukaUpdates) January 5, 2025 Kapetan slovenske reprezentance je zadnjo tekmo za svoje moštvo sicer odigral 25. decembra. Kapetan slovenske reprezentance je zadnjo tekmo za svoje moštvo sicer odigral 25. decembra.

