Giannis in druščina z novim soigralcem

Čeprav je vrnitev Vlatka Čančarja vse bliže, pa je za zdaj še vedno na seznamu tistih, ki jih na parketu zagotovo ne bomo videli. Nuggets bodo novo zmago, četrto zapored, lovili tudi brez Russlla Westbrooka, ki ima težave s stegensko mišico. Pri Pelikanih bosta manjkala DeJounte Murray in Brandon Ingram. To bo še druga medsebojna tekma v dveh dneh, v noči na torek je Denver slavil s 125:113.

Vodilna na zahodu Oklahoma bo gostila Phoenix, skupno vodilni in najboljši na vzhodu Cleveland pa bo doma pričakal Detroit.

Menjava tudi na relaciji Milwaukee - Washington

Po poročanju Shamsa Charanie sta se za posel dogovorili tudi moštvi Milwaukee Bucks in Washington Wizards, ki bosta prav tako na delu v noči na četrtek. Prvi v prestolnico pošiljajo Khrisa Middletona, AJ Johnsona in en izbor v zameno za Kyla Kuzmo, Patricka Baldwina jr. in kompenzacijo v drugem krogu nabora.



To pomeni, da bo Kuzma pri Bucks po novem tvoril udarno trojko z Giannisom Antetokounmpom in Damianom Lillardom, Middleton pa odhaja v moštvo, ki je letos že zapravilo realne možnosti za preboj v končnico.