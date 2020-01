V živo: Dončić zablestel, zdaj se je prebudil še Dallas

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Dončić se je hitro ogrel. Že po 14 minutah na parketu je dosegel 14 točk. Polčas je končal s 17 točkami, 5 skoki in 3 asistencami. A ob preskromni pomoči soigralcev, med katerimi znova manjkata Kristaps Porzingis in Tim Hardaway Jr., je to premalo. Charlotte je pri polčas dobil z rezultatom 57:44. V drugem delu pa se je vendarle prebudil celoten Dallas.

Dončić bo boljši od Nowitzkega

Mladi as Dallasa še ni nastopil na tekmi vseh zvezdnikov, Jerry West, legendarni ameriški košarkar, pa bi mu lahko o tem dogodku povedal marsikaj zanimivega. Premore bogate izkušnje. Včasih, ko je spadal med najbolj vroče košarkarje sveta in se lahko pohvalil s povprečjem 27 točk, 5,8 skoka in 6,7 asistence na tekmo, se je na priljubljenem All-Staru v središču pozornosti znašel kar 14-krat.

Pri 81 letih in zelo bogatih izkušnjah velja za enega najbolj spoštovanih sogovornikov, kar zadeva primerjave dosežkov v ligi NBA. S tekmovanjem je povezan bolj kot kdorkoli, kar nakazuje tudi njegov vzdevek Logo.

Njegova podoba namreč krasi dolgoletni logotip lige NBA, ki je danes eden izmed najbolj prepoznavnih športnih simbolov na svetu. Ko se je West, aktualni član upravnega odbora Los Angeles Clippers, pred kratkim znašel pred mikrofonom novinarjev Dallas Morning News, je bil poln pohval na račun Dončića. Slovenskega košarkarja je oklical za genija in velikega zvezdnika, hkrati pa dal drzno napoved, ki je dala misliti navijačem Dallasa.

Jerry West je aktualni član upravnega odbora Los Angeles Clippers, ki mu gre v tej sezoni odlično. Foto: Reuters

"Luka Dončić bo najboljši igralec Dallasa v zgodovini. Zelo spoštujem Dirka Nowitzkega, a Dirk ni Luka," je povedal West. Nemec Dirk Nowitzki, ki je lani končal bogato kariero, je sicer lastnik številnih rekordov Dallasa. Je tudi šesti najboljši strelec lige NBA vseh časov.

Miami Gorana Dragića bo prihodnjič na delu v noči na ponedeljek, ko bo gostil Portland.

