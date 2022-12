Nove vragolije Luke Dončića pred novim teksaškim derbijem #video

Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks leto 2023 v ligi NBA odpirajo z novim teksaškim derbijem. Po tem, ko so Mavericks v petek zjutraj po slovenskem času s 129:114 potolkli Houston Rockets in prišli do pete zaporedne zmage, jih na novoletno jutro čaka spopad s San Antonio Spurs. Dončić je pred tekmo spet skrbel za pravi šov.

Dallas Mavericks so sz 20 zmagami in 16 porazov po 36 odigranih tekmah na šestem mestu lestvice zahodne konference lige NBA, njihov tokratni tekmec San Antonio pa je na predzadnjem, 14. mestu. Vloga favorita je tako jasna.

Dallas je dobil zadnjih pet tekem, blestel pa je njegov največji zvezdnik Luka Dončić. Na božični dan je k zmagi nad LA Lakers LeBrona Jamesa s 124:115 Ljubljančan prispeval 32 točk (pa po 9 skokov in asistenc), nato 28. decembra z epsko predstavo navdušil pri zmagi nad New York Knicks (126:121 po podaljšku) in s 60 točkami, 21 skoki in 10 asistencami dosegel rekord kariere, nazadnje pa Houstonu nasul 35 točk, tem pa dodal še 12 skokov in 13 aistenc.

Navijači Mavericks lahko povsem upravičeno pričakujejo nov Dončićev šov, je pa slovenski reprezentant v teh dneh poskrbel za nov viralen video, v katerem je koše zadeval iz nadvse nenavadnih položajev.

Na delu bo ob prehodu v leto 2023 tudi Goran Dragić, ki s svojimi Chicago Bulls gosti Cleveland Cavaliers, Vlatka Čančarja in njegove Denver Nuggets pa naslednja tekma čaka v noči na ponedeljek, ko se bodo na domačem parketu pomerili z aktualnimi podprvaki lige NBA Boston Celtics.

