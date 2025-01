V Dallasu si grizejo nohte, konec veličastnega niza Luke Dončića?

Čez dobra dva tedna se bodo na spektaklu All-Star v San Franciscu, ki bo letos zaživel v novem tekmovalnem formatu, zbrali in družili največji zvezdniki lige NBA. Poraja se veliko vprašanje, ali bo med njimi tudi Luka Dončić. Eden najboljših in najbolj priljubljenih obrazov lige NBA je namreč že dober mesec dni poškodovan.

Zaradi poškodbe mečne mišice letos sploh še ni odigral tekme, v celotni sezoni pa je na 48 dvobojih Dallasa zbral le 22 nastopov. Zaradi tega je že izpadel iz lestvice za priznanje MVP igralca sezone, prav lahko pa bi se zgodilo, da ga prvič po petih zaporednih nastopih, in to vselej v prvi peterki, ne bi bilo še na All-Star spektaklu.

Za zdaj znanih le prvih deset

LeBron James ne bo zamudil spektakla v San Franciscu. Foto: Reuters Za zdaj je znanih le deset udeležencev. To so člani začetnih peterk, ki pa ne bodo zaživele v standardnem formatu. To so člani začetnih peterk le na papirju, saj bodo 16. februarja na tekmi All-Star zaigrale štiri ekipe s po osmimi igralci, tako da bo začetnih peterk na samem dogodku bistveno več. Tri ekipe (24 igralcev) bodo izbrali navijači in trenerji, četrto pa bodo sestavljali mlajši igralci, ki bodo najbolj izstopali na tekmi Rising Stars Challenge.

Na zahodu so se med peterko z največjim številom glasom prebili 40-letni mladostni veteran LeBron James (LA Lakers), Stephen Curry (Golden State), Kevin Durant (Phoenix), trenutno prvi strelec lige NBA Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City) in Nikola Jokić (Denver). Na vzhodu sestavljajo elitnih pet Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Jalen Brunson in Karl-Anthony Towns (oba New York), Jayson Tatum (Boston) in Donovan Mitchell (Cleveland).

Irving prvič na All-Staru kot "teliček"?

Kyrie Irving je na tekmi All-Star nastopil že osemkrat. Še nikoli ni tega storil kot član Dallasa. Foto: Reuters O tem, kdo jim bo delal družbo 16. februarja v dvorani Chase Center kot rezervist, bodo odločili trenerji. Rezultati bodo znani v noči na petek, nestrpno pa jih pričakujejo tudi v taboru Dallasa, kjer se nadejajo, da bi bili lahko na atraktivnem dogodku v Kaliforniji zastopani s kar dvema zvezdnikoma. Tako z Dončićem kot tudi njegovim soigralcem Kyriem Irvingom, ki je v obdobju odsotnosti slovenskega virtuoza prevzel vlogo vlečnega konja Dallasa. Izkušeni Američan na tekmo v povprečju prispeva 24,1 točke, 4,9 asistence in 4,5 skoka, odlikuje pa ga 48,2-odstotni met iz igre.

"Luka in Kai (Kyrie Irving, op. p.) sta naša zvezdnika, naša MVP-ja. Upam, da se bosta oba pojavila na seznamu. Kar se tiče Kaija, predstavlja njegova sposobnost vodenja ekipe, statistika in vse, kar je naredil za našo ekipo, zvezdniški kaliber. Njegova energija, samozavest, pozitivna energija, ki jo deli s soigralci, nam veliko pomeni. Tako kot tudi njegova mirnost. Prosili smo ga, da naredi veliko stvari. Nikoli nam ni rekel ne. Vseskozi je z nami, tako pri porazih kot tudi zmagah. Razume pot do osvojitve naslova. Srečni smo, da ga imamo," je Irvinga, ki je na tekmah All-Star v zadnjih 13 letih nastopil kar osemkrat, a še nikoli kot član Dallasa, pohvalil njegov trener Jason Kidd. Končno besedo pri izboru rezervnih igralcev bodo imeli njegovi stanovski kolegi.

Dallas bo v noči na soboto gostoval v Detroitu, v nedeljo zvečer pa ga čaka gostovanje pri vodilnem Clevelandu. Foto: Reuters

Košarkarji Dallasa so v noči na četrtek brez Dončića v gosteh ugnali New Orleans, na lestvici zahodne konference (26 zmag in 22 porazov) pa zasedajo osmo mesto. V Dallasu so še vedno optimistični kar se tiče Dončićeve vrnitve na parket. Želijo si, da bi se Slovenec pridružil soigralcem še pred tekmo All-Star.

V noči na petek bo odigranih pet tekem. Dejaven bo tudi vodilni Cleveland, ki bo gostil Atlanto. Cavaliers bodo v nedeljo zvečer gostili tudi Dallas.

