Košarkarji Oklahome opozarjajo

Košarkarji Oklahome City Thunder so le eno zmago oddaljeni od svojega prvega finala lige NBA po letu 2012. OKC bo skušala pred domačimi navijači upravičiti vlogo favorita in potrditi primat najboljše ekipe rednega dela lige. A v četi Marka Daigneaulta poudarjajo, da je pomembno, da ne prehitevajo dogodkov.

"To je težko. Lagal bi, če bi rekel, da nisem pomislil na finale. Zavedaš se, kako blizu si, a hkrati si še vedno tako daleč. Da premagaš takšno ekipo, moraš ogromno časa na parketu delati prave stvari," je opozoril prvi zvezdnik ekipe in MVP rednega dela lige Shai Gilgeous-Alexander. Pravo opozorilo so košarkarji Oklahome dobili na tretji tekmi, ki jo je Minnesota dobila s kar 143:101. A Timberwolves, ki so v prvem krogu končnice izločili Los Angeles Lakers z Luko Dončićem, čaka izjemno zahtevna naloga. Le trinajstim ekipam se je do zdaj uspelo vrniti po zaostanku z 1:3 proti seriji oziroma le 4,4 odstotka vseh ekip v zgodovini lige NBA.

V zasedbi Minnesote se bodo zanašali predvsem na Anthonyja Edwardsa in Juliusa Randla, ki sta na četrti tekmi skupaj zadela le šest metov iz igre. "Skozi taka obdobja smo v preteklosti že šli. Vemo, da moramo raztegniti igro, in biti boljši v tranziciji, moramo biti boljši in iztržiti več. Ni težko, treba se je le potruditi," je svojim košarkarjem sporočil trener Minnesote Chris Finch.

Liga NBA, 28. maj, konferenčni finale: