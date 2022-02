Vroče bo. Goran Dragić proti bivšim.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zlati slovenski kapetan Goran Dragić se bo s svojim novim klubom v ligi NBA spopadel s svojim nekdanjim. Pri Brooklyn Nets namreč ponoči po slovenskem času gostujejo Toronto Raptors. Tekma bo zagotovo vroča, saj gre za spopad osme in sedme ekipe vzhodne konference, obe pa ciljata med prvo šesterico, ki zagotavlja neposredno uvrstitev v končnico.

Goran Dragić je po mesecih pavziranja, ko v Torontu nanj niso računali, pred dnevi spet zaigral na tekmi lige NBA in svojemu novemu klubu Brooklyn Nets pomagal do zmage nad Milwaukeejem. Ponoči bo najbrž še bolj motiviran stopil na parket proti Torontu. Tega so Nets v tej sezoni premagali že dvakrat, 7. novembra lani v Kanadi s 116:103, 15. decembra lani doma pa šele po podaljšku s 131:129. Dragića ni bilo na nobeni od omenjenih tekem.

Pri Brooklynu še vedno manjkata poškodovana Kevin Durant in Joe Harris, Ben Simmons pa tudi naj še ne bi bil nared za igro.

Liga NBA, 28. februar: 1:00, Cleveland Cavaliers - Minnesota Timberwolves 1:00, Orlando Magic - Indiana Pacers 1:30, Brooklyn Nets - Toronto Raptors 1:30, Miami Heat - Chicago Bulls 2:00, Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs 2:00, Milwaukee Bucks - Charlotte Hornets 2:00, Oklahoma City Thunder - Sacramento Kings

Lestvica:

