Dončić se veseli srečanja z "najboljšim v ligi"

Luka Dončić bo skupaj s soigralci le dan po zahtevnem porazu s Torontom (100:105) na novem gostovanju. Mavericks v noči na ponedeljek čaka drugo izmed treh gostovanj v nizu, tokrat bo zasedba Jasona Kidda na delu pri Milwaukeeju, ki je trenutno druga ekipa vzhoda s 13 zmagami in petimi porazi. Na drugi strani je Dallas po tretjem zaporednem porazu na zahodu na desetem mestu s polovičnim izkupičkom na 18 odigranih tekmah.

Dallas je v noči na nedeljo sicer dobro odprl tekmo proti Torontu, nato pa je šlo v igri zasedbe iz Teksasa vse po zlu. V igri ni bilo prave energije, košarkarji Dallasa pa so ob tem kot po tekočem traku grešili mete iz razdalje, močno je šepal tudi skok (17:4 v skokih v napadu za Toronto), imeli pa so težave tudi z izgubljenimi žogami. Dončić je ob agresivni obrambi Toronta dosegel 24 točk, sedem skokov in osem asistenc.

Foto: Reuters

"Začeti moramo zadevati mete, ob tem pa moramo biti precej bolj agresivni ob napadih na obroč. Moramo biti bolj raznovrstni, zabijati, podajati navzven in zaupati, da bomo zadeli odprte mete. Ob tem smo proti Torontu tudi slabo skakali, dopustili smo jim absolutno preveč skokov v napadu. Zdaj nas čaka Milwaukee, še ena tekma več za nas, poskušali jo bomo dobiti in to je to," je bil po tekmi z Raptors jasen Dončić.

"Zagotovo moram v svoji igri izboljšati še veliko stvari, čaka me še veliko dela. A trenutno je težko, ker igramo tekmo za tekmo," je bil še jasen slovenski košarkar, ki se veseli srečanja z enim od najboljših posameznikov v ligi NBA Giannisom Antetokounmpom, ki tako kot Dončić spada v ožji krog favoritov za naziv MVP. Dončić v tej sezoni v povprečju dosega 33,4 točke na tekmo, Antetokounmpo pa je na lestvici strelce na četrtem mestu s povprečjem 31 doseženih točk. "Giannis je po mojem mnenju eden od najboljših, če ne najboljši košarkar v ligi. Zato je vedno posebno. Je izjemen košarkar, odličen tekmec in vedno mi je v čast, ko se pomerim z njim," je pred 19. tekmo Dallasa v tej sezoni lige NBA še dejal Dončić.

Liga NBA, 27. november: 21.00 Brooklyn Nets - Portland Trail Blazers

21.30 Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors

22.00 Los Angeles Clippers - Indiana Pacers

23.00 Atlanta Hawks - Miami Heat

0.00 Boston Celtics - Washington Wizards

0.00 Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers

0.00 New York Knicks - Memphis Grizzlies

0.00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers

2.00 Milwaukee Bucks - Dallas Mavericks

