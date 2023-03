Dončić si je na nedeljskem obračunu prislužil 16. tehnično napako sezone, kar po pravilih najmočnejše košarkarske lige na svetu pomeni, da na naslednji tekmi ne bi smel igrati. Trener Mavericksov Jason Kidd je po tekmi dejal, da tehnična napaka ni bila upravičena in da bi jo morali preklicati. Tudi Kyrie Irving je razmišljal podobno: "Ne želim biti kaznovan, ker sem to rekel, a mislim, da ni bila upravičena."

Glavni sodnik obračuna je po tem dal jasno vedeti, da se je sodnik odločil pravilno, saj je Dončić v znak protesta zoper nedosojeni prekršek uporabil psovke v komunikaciji s sodnikom. A dan pozneje je liga na družbenem omrežju sporočila, da je bila tehnična napaka po pregledu preklicana, tako da bo 24-letnik na ponedeljkovem srečanju lahko v kadru.

Preklic tehnične napake:

Luka Dončić’s (DAL) technical foul (7:51, 3rd qtr) from the game on 3/26/23 has been rescinded upon league office review.

Dončiću so tehnično napako preklicali tudi decembra.

Košarkarji Dallas Mavericks se po nedeljskem porazu pri enem najskromnejših kolektivov lige NBA Charlotte Hornets – z ekipo so izgubili dvakrat v 40 urah – mudijo na novem gostovanju. Tokrat pri Indiana Pacers, ki je trenutno na 12. mestu vzhodne konference, tri zmage za mesti, ki vodijo v play-in za končnico.

Tudi Dallas je po nizu štirih porazov zdrsnil zunaj območja, ki zagotavlja dodatne boje za končnico. Teksašani so sedem tekem pred koncem rednega dela 11. v zahodni konferenci.

Vodilno moštvo zahodne konference Denver Nuggets, za katerega igra Vlatko Čančar, gosti Philadelphia 76ers, vodilna ekipa vzhoda Milwaukee Bucks, katerega član je Goran Dragić, ki ima težave s kolenom, pa gostuje pri Detroit Pistons. Goran Dragić je zadnjo tekmo v ligi NBA odigral 14. februarja, ko je bil še član Chicago Bulls. Bo v ponedeljek debitiral v dresu Milwaukeeja? Foto: Guliver Image

Iz ZDA prihajajo informacije, da bi slovenski veteran skoraj tri tedne po podpisu sodelovanja z Bucks vendarle lahko debitiral za svoje novo moštvo.

The Bucks have updated their injury report for tonight's game in Detroit.



OUT:

Giannis Antetokounmpo (right knee soreness)

Jrue Holiday (personal reasons)

Meyers Leonard (left calf soreness)



Probable:

Jae Crowder (left calf soreness)

Goran Dragic (left knee soreness)