Curry naravnal roko, Lakers brez Jamesa nemočni #video

Košarkarji 76ers so doma prepričljivo ugnali Los Angeles Lakers (105:87), za katere zaradi lažje poškodbe levega kolena ni zaigral LeBron James. Prvi zvezdnik lige NBA je tik pred tekmo izvedel, da bo znova kapetan na tekmi All-Star. Jezerniki so pogrešali najboljšega strelca, ki je na zadnjih 18 tekmah vedno presegel 25 točk.

Joel Embiid je proti LA Lakers dosegel 26 točk. Foto: Reuters

Čeprav je Anthony Davis prispeval 31 točk in 12 skokov, to ni zadoščalo za enakovreden boj s Philadelphio, pri kateri je znova, čeprav je po dvoboju potarnal, da to ni bila njegova najboljša predstava, izstopal Joel Embiid. Center iz Kameruna, ki je bil izbran v začetno peterko vzhodne konference za tekmo zvezd v Clevelandu, je končal dvoboj s 26 točkami in 9 skoki.

Bojevniki metali trojke 58-odstotno

V San Franciscu je bilo v taboru domačih pred srečanjem z Minnesoto zelo veselo. Stephen Curry in Andrew Wiggins sta izvedela, da sta uvrščena v začetno peterko zahodne konference za tekmo zvezd All-Star. To jima je vlilo dodatnih moči. Na srečanju proti Minnesoti sta se podobno kot soigralci izkazala z natančnostjo metov za tri točke.

Vrhunci dvoboja v San Franciscu:

Zmaga je ostala doma, Golden State je zmagal s 114:105 in se razveselil že 11. domače zmage zapored. Bojevniki so za tri točke metali kar 58-odstotno (21 od 36). Curry, ki je bil z 29 točkami prvi strelec gostiteljev, je zadel 6 od 10 poskusov in prekinil slabšo formo, ko je na zadnjih treh srečanjih za tri točke vrgel 23-krat, a zadel v polno le trikrat. Pri trojkah je blestel tudi povratnik Klay Thompson (23 točk). Dosegel jih je 5 od 9.

Wiggins, ki se je prvič znašel v začetni peterki za dvoboj All-Star, je proti nekdanjim soigralcem iz Minnesote dosegel 19 točk. ''To mi pomeni vse. To je bil vedno moj cilj, zanj sem trdo garal. To je velika stvar zame in mojo družino,'' ni 26-letni kanadski košarkar Wiggins skrival zadovoljstva, da zaseda mesto v začetni peterki za tekmo All-Star.

Liga NBA, 27. januar: Philadelphia 76ers : Los Angeles Lakers 105:87

Embiid 26 (met iz igre 9/20), 9 sk., 7 as., Harris 23, Maxey (10 as., 7 sk.) in Niang 14; Davis 31 (met iz igre 14/21), 12 sk., Westbrook 20 (met iz igre 9/15), James ni igral



Golden State Warriors : Minnesota Timberwolves 124:115

Curry 29 (trojke 6/10), 8 sk., 6 as., Thompson 23 (trojke 5/9), Wiggins (trojke 5/8) in Poole (trojke 3/4) 19; Towns 31 (met iz igre 12/22), 12 sk., 6 as., Edwards 27 (trojke 2/11), 6 sk., 6 as., McDaniels 14

Lestvica: