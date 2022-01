Golden State z rezervisti ponižal Dallas, zmaga za 38 točk

Prava mala katastrofa na derbiju lige NBA za Dallas Mavericks. Golden State Warriors so jih premagali s 130:92, pri čemer so 71 točk dali košarkarji Warriors s klopi. Luka Dončić je dosegel 25 točk. Tim Hardaway ml. si je zlomil kost v stopalu.

Dončić v zadnji četrtini sploh ni več stopil na parket. Foto: Reuters Golden State Warriors so že sredi tretje četrtine vodili za 20 točk, v zadnji pa največ za 39. Luka Dončić je dal 25 točk, saj v zadnjem delu igre ob visokem zaostanku sploh ni več stopil na parket. Nekaj več je v ekipi Mavericks pokazal samo še Tim Hardaway ml. (deset točk v desetih minutah), a nato utrpel poškodbo, tako da ga najverjetneje čakajo trije meseci okrevanja. Kar sedem košarkarjev iz San Francisca je doseglo dvomestno število točk, največ med njimi najmlajši Jonathan Kuminga (22). Najboljšo tekmo po poškodbi je odigral Klay Thompson (15 točk), seveda je svoje prispeval tudi prvi zvezdnik Warriors Stephen Curry (18).

Za Golden State je to 35. zmaga v sezoni, s katero na lestvici zahodne konference zaostaja samo za Phoenix Suns (37 zmag). Dallas ostaja na petem mestu (27 zmag in 21 porazov).

Odličen začetek Dončića, a dve osebni napaki

Dončić je že v prvi četrtini naredil drugo osebno napako. Foto: Guliver Image Dončić je tekmo začel izvrstno: šest točk, trije skoki in podaja že v prvih štirih minutah tekme za vodstvo z 9:2. Po minuti odmora so Warriors začeli zadevati (devet točk Curryja, sedem Wigginsa), a tudi Luka se ni ustavljal (13 točk v prvih devetih minutah tekme). Na semaforju je bilo 20:16. V zadnjih minutah prve četrtine, ko je bil Dončić na klopi (dve osebni napaki), pa si je Golden State priigral prvo višjo razliko na tekmi (13:4). Izid po prvih 12 minutah je bil tako 29:20.

Poškodba Haradawaya in Thompson kot pred poškodbo

Klay Thompson je zadel tri zaporedne trojke. Foto: Guliver Image Dallas je drugo četrtino začel dobro (delni izid 11:4). Ko se je Luka v tretji minuti vrnil v igro, je takoj naredil še tretjo osebno napako, a preprosto moral ostati na parketu. Je pa moral Tim Hardaway mlajši, ki je zbral deset točk, sredi četrtine zaradi poškodbe v slačilnico. Sploh ni mogel stopiti na levo nogo. Rentgen je pokazal zlom kosti v stopalu. Gre za enako poškodbo, kot jo je pred enim mesecem utrpel Vlatko Čančar.

Na drugi strani se je razigral Thompson. Zvezdnik Warriors se počasi vrača v staro formo, potem ko dve leti zaradi poškodbe ni igral. Bil je v prvi postavi Golden Stata in zadel tri trojke v nizu za vodstvo 46:35. To je bila njegova sedma tekma po vrnitvi na parket, na prvih šestih je skupaj dosegel tri trojke.

Z rezervisti, brez Curryja in Thompsona (oba po 11 točk) na parketu, je v zaključku četrtine Golden State prišel do še višjega vodstva (57:40). Dončić je bil z 21 točkami najboljši strelec prvega polčasa, a Dallas je nasprotniku dovolil 54-odstoten met iz igre in osem trojk (38-odstoten met za tri točke). Tako so domači na glavni odmor odšli z vodstvom 63:51.

Z rezervisti Golden State do plus 20

Dallasu po odmoru ni uspel preobrat. Curry je sicer grešil izza črte (ena zadeta trojka od šestih metov do sredine tretje četrtine), so bili pa zato toliko bolj natančni njegovi soigralci. Ko je Jordan Poole zadel dve zapored (17 njegovih točk), so Warriors vodili že za 20 točk. Ko pa je Curry le zadel svojo drugo trojko na tekmi, je bilo na semaforju 86:66. Tolikšna razlika je vztrajala do konca četrtine (97:78) predvsem po zaslugi boljše igre košarkarjev Golden Stata s klopi (42 točk proti le 17 točkam rezervistov Dallasa). V zaključku četrtine Luka ni igral. Po padcu na parket na eni od zadnjih tekem ga še vedno boli vrat (nanj so mu dajali ledene obkladke). Dončiće je tako zbral samo štiri točke v tretji četrtini.

Kdo je Jonathan Kuminga!?

Jonathan Kuminga je dal 22 točk, večino v zadnji četrtini. Foto: Guliver Image Golden State je zadnjo četrtino odprl z delnim izidom 7:0 in tekma je bila odločena (104:78). Kristaps Porzingis je bil pri vsega devetih točkah (met iz igre 4/15). Frustracije so se mu kopičile, ob eni od zapravljenih akcij je žogo brcnil na tribuno in dobil tehnično napako. Navijačem se je sicer opravičil, a moral zaradi izključitve predčasno pod prho. Nad Dallas se je nato spravil še Kuminga (22 točk), ki je z zabijanjem, kot bi bil tekmi vseh zvezd, poskrbel za prednost, višjo od 30 točk (113:82). Kuminga prihaja iz Konga. Star je 19 let, na zadnjem naboru je bil sedmi izbor Warriors (neposredno s srednje šole). Pred to tekmo je bilo njegovo povprečje 6,3 točke na tekmo.

Ker je bilo jasno, da je tekma izgubljena, Dončić v zadnji četrtini ni igral. Dallas naslednja tekma čaka že čez 24 ur, ko bo gostoval še v Portlandu.

Liga NBA, 25. januar: Golden State Warriors : Dallas Mavericks 130:92

Kuminga 22, Curry 18, 9 sk., 7 as., Poole 17, Thompson 15, Wiggins 14; Dončić 25 (met za tri 4/6, met za dve 3/10, prosti meti 7/7), 8 sk., 3 as., 2 izg. žogi (27 min), Brunson 11, Hardaway 10, Porzingis 9



Detroit Pistons : Denver Nuggets 105:110

Cunningham 34, 8 as., 8 sk., Bey 21; Jokić 28, 21 sk., 9 as., Green 20 Philadelphia 76ers : New Orleans Pelicans 117:107

Embiid 42, 14 sk., Harris 33, 11 sk.; Hernangomez 29, 10 sk., Alexander-Walker 31 Toronto Raptors : Charlotte Hornets 125:113

Trent 32, Siakam 24, 12 as., 9 sk., Anunoby 24; Ball 25, Bridges 22 Washington Wizards : Los Angeles Clippers 115:116

Beal 23, 9 sk., Kuzma 19, 12 sk.; Coffey 29, Kennard 25, 8 sk. Boston Celtics : Sacramento Kings 128:75

Tatum 36, Brown 30, 10 sk., Williams 13, 17 sk.; Hield 11 Brooklyn Nets : Los Angeles Lakers 96:106

Harden 33, 12 sk., 11 as., Mills 15; James 33, 7 sk., Monk 22



Houston Rockets : San Antonio Spurs 104:134

Porter 16, 9 as., Wood 15; Murray 19, 10 as., Poelt 18, 9 sk., Johnson 16



Portland Trail Blazers : Minnesota Timberwolves 107:109

Nurkić 20, 13 sk., Little 20, 8 sk.; Edwards 40, 9 sk., Russell 22, Towns 17, 17 sk.

Lestvica: