Dve leti od tragedije, ki je pretresla svet

Na današnji dan leta 2020 je v helikopterski nesreči pri kraju Calabasas v Kaliforniji umrl eden od najboljših košarkarjev vseh časov Kobe Bryant. Star je bil 41 let. V nesreči je umrla tudi njegova 13-letna hči Gianna, življenje je izgubilo še sedem ljudi na krovu helikopterja.

Ta je poletel iz okrožja Orange County, kjer je Bryant domoval, kmalu po vzletu pa naj bi se zaradi goste megle znašel v težavah. Po podatkih losangeleške policije je strmoglavil malo pred 10. uro po lokalnem času. Helikopter naj bi bil namenjen v športno akademijo Mamba Sports Academy v Newbury Parku, približno 137 kilometrov stran, kjer si je želel Bryant ogledati hčerkino tekmo.

Helikopterske nesreče ni preživel nobeden izmed devetih ljudi na krovu helikopterja. Foto: Getty Images

Med umrlimi so bili še trener bejzbolske ekipe Orange Countyja John Altobelli, njegova žena Keri in hčerka Alyssa, ki je bila soigralka Bryantove hčerke. Pa tudi Altobellijeva pomočnica pri Orange Countyju Christina Mauser ter Giannina soigralka Payton z mamo Sarah Chester.

Rekordi, rekordi, rekordi ...

Nekdanji košarkar je v ligi NBA pustil poseben pečat, nekdanji član LA Lakers, ki se je za vedno poslovil pri 41 letih, pa se je za vedno z velikimi črkami zapisal v zgodovino košarkarske igre in lige NBA. Potem ko je leta 2016 košarkarske copate obesil na klin, je imel v statistiki 33.643 točk, 7.047 skokov in 6.306 asistenc. Osmega januarja 2016 je postal najmlajši igralec v zgodovini lige, ki je dosegel 33 tisoč točk. Pred njim sta ta mejnik v NBA presegla le Kareem Abdul-Jabbar in Karl Malone, dan pred Bryantovo smrtjo je to uspelo še LeBronu Jamesu.

22. januarja 2006 je dosegel 81 točk. Foto: Guliverimage

V 20-letni karieri v dresu Los Angeles Lakers je petkratni prvak lige NBA prav proti vsakemu nasprotniku v ligi NBA vsaj na eni tekmi dosegel vsaj 40 točk. Najmanj jih je dosegel prav 40 na enem izmed srečanj z Detroitom. Še danes pa je drugi na lestvici po doseženih točkah. Ravno v soboto je minilo 16 let od njegove najbolj nepozabne tekme proti Torontu, na kateri se je ustavil pri neverjetnih 81 točkah.

Strelski rekordi Bryanta na eni tekmi: 1. 81 točk proti Torontu (28/46 met iz igre, 7/13 za 3, 18/20 prosti meti), 22. januar 2006

2. 65 točk proti Portlandu (23/39 met iz igre, 8/12 za 3, 11/12 prosti meti), 16. marec 2007

3. 62 točk proti Dallasu (18/31 met iz igre, 4/10 za 3, 22/25 prosti meti), 20. december 2005

4. 61 točk proti New Yorku (19/31 met iz igre, 3/6 za 3, 20/20 prosti meti), 2. februar 2009

5. 60 točk proti Memphisu (20/37 met iz igre, 3/7 za 3, 17/18 prosti meti), 22. marec 2007

60 točk proti Utahu (22/50 met iz igre, 6/21 met za 3, 10/12 prosti meti), 14. april 2016

Znamenitih 81 točk

Predstava Bryanta na tekmi proti Torontu pred dobrimi 16 leti še danes velja za enega od najbolj neverjetnih in nepozabnih trenutkov v zgodovini lige NBA. Udeleženec 18 tekem All-Star je z 81 točkami svojo ekipo popeljal do zmage s 122:104 proti ekipi Toronta. Več točk od nekdanjega ameriškega košarkarja na eni tekmi je dosegel le še Wilt Chamberlain, ki je v sezoni 1961/62 v dresu Philadelphie New York Knicksom nasul neverjetnih 100 točk.

A če se vrnemo k znameniti predstavi Bryanta, Lakers so na tisti tekmi ob polčasu zaostajali 14 točk, v začetku tretjega dela srečanja so Raptors vodili s +18, nato pa je na prizorišče stopil dvakratni olimpijski prvak. Ta je v drugem polčasu dosegel norih 55 točk, 23 jih je zabeležil v zadnjih devetih minutah obračuna. Američan, ki je kar 20 let nosil dres LA Lakers, je na tisti tekmi na parketu preživel slabih 42 minut, zadel je sedem trojk iz 13 poskusov, izkoristil je 21 metov za dve točki (21/33), zadel pa je tudi 18 prostih metov iz 20 poskusov.

Bryantova predstava:

Najbolj zanimivo je, da je Bryant pozneje v enem izmed intervjujev priznal, da se je pred tem počutil zares slabo. "Na ogrevanju sem se počutil grozno. Imel sem velike težave s kolenom, zares me je bolelo, bilo je trdo. Počutil sem se, kot da ne bom mogel skočiti, nato pa se je koleno v enem izmed prodorov ogrelo in lahko sem začel pravo igro," je dejal nekdanji košarkar. Bolečine so bile posledica artroskopije, ki jo je Američan prestal pred začetkom tiste sezone in je bila njegova tretja v karieri.

Kljub bolečinam je Black Mamba, kot je bil vzdevek slovitega košarkarja, stisnil zobe in prikazal eno od najboljših napadalnih predstav v zgodovini košarkarske igre. Ta še danes velja za vzor za današnjo generacijo igralcev. Izjemna predstava je bila le ena izmed številnih, ki je pokazala, kako močno željo je imel in kako mentalno pripravljen je bil ameriški košarkarski virtuoz, ki je s svojimi košarkarskimi čarovnijami za vedno zapisan med nesmrtne. To je le še en del njegove zapuščine, ki bo večno živela tudi po njegovem veliko prezgodnjem slovesu.

