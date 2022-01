Phoenix za sedmo zaporedno zmago gosti Utah

Phoenix Suns, ki so minuli teden premagali tudi Dallas Mavericks, za svojo sedmo zaporedno zmago gostijo Utah Jazz. Izkušeni organizator igre Chris Paul na zadnjih desetih tekmah igra kot v najboljših časih in v povprečju dosega po 14,1 točke in 10,1 asistence na tekmo. Pri strelec Sunsov je sicer Devin Booker (26,2 točki in šest skokov na tekmo). Pri Jazzih sta strelsko izredno razpoložena Donovan Mitchell (povprečje 25,5 točke na zadnjih desetih tekmah) in Bojan Bogdanović (19.7). Na zadnjih desetih tekmah je Utah sicer zmagal samo trikrat, medtem ko je Phoenix dobil kar devet od zadnjih desetih.

Liga NBA, 24. januar: Cleveland Cavaliers - New York Knicks

New Orleans Pelicans - Indiana Pacers

Oklahoma CIty Thunder - Chicago Bulls

Phoenix Suns - Utah Jazz

