V živo: Dončić podaja, soigralci zabijajo, Dallas vodi

Dallas Mavericks - Phoenix Suns 42:36

Dončić 11 (met za 3 1/3, za 2 2/5, prosti meti 4/4), 3 sk., 5 as., 3 izg. žoge

Košarkarji Dallasa so pri 27 zmagah, na zadnjih 13 tekmah so izgubili vsega dvakrat in se v zahodni konferenci povsem približali Utah Jazz, ki so na četrtem mestu z 29 zmagami. Phoenix Suns so na zadnji tekmi s 121:107 ugnali San Antonio Spurs, na tej tekmi pa je z 48 točkami blestel Devin Booker. Trenutno so v nizu štirih zaporednih zmag, enako kot Dallas. To je tretji in zadnji obračun Dallasa in Phoenixa v tej sezoni, oba predhodna obračuna pa so dobili košarkarji Phoenixa.

1. četrtina

Tekmo je s trojko odprl Booker in bil z 12 točkami tudi najboljši strelec prve četrtine. A je zadel le enega od petih metov za tri točke. Še več: Phoenix je zadel le eno trojko iz kar dvanajstih poizkusov in zato niso naredili razlike. V zadnjih štirih minutah so zadeli le en met iz igre. Dallas in Dončić pa sta bila iz minute v minuto bolj vroča. Ko je Luka zadel svojo prvo trojko na tekmi, so v deseti minuti povedli s 26:21. Dončić je prvo četrtino končal z enajstimi točkami. Na semaforju je bilo 26:22 za Dallas.

