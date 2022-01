Zakaj Američani ne vodijo Dončića v statistiki najboljših?

Slovenski košarkarski as Luka Dončić v tej sezoni še ni bil tako vroč kot v noči na četrtek, ko se je izkazal proti Torontu. Ekipi je do pomembne zmage v boju za končnico, že šeste zaporedne na domačem parketu (102:98), pomagal s kar 41 točkami, 14 skoki in sedmimi asistencami. Postal je prvi košarkar v zgodovini franšize Dallas Mavericks, ki je končal tekmo s tako razkošnimi statističnimi presežki.

Na osrednjem seznamu najboljših strelcev lige NBA ni Dončića, čeprav na tekmo dosega dobrih 25 točk:

Foto: zajem zaslona

V tej sezoni, v kateri gre Dallasu v zadnjih tednih vedno bolje, na tekmo v grobem povprečju prispeva 25 točk, devet skokov in devet asistenc. S tako imenitnimi številkami bi se moral znajti pri vrhu lestvic kar nekaj statističnih prvin, a njegovega imena, če se preverja uradna statistika, vseeno ni moč zaslediti. Američani slovijo kot pedantni kronisti statističnih dogodkov.

Vrhunci predstave Luke Dončića proti Torontu (41 točk, 14 skokov in sedem asistenc):

Dončić ne izpolnjuje zahtev kriterija

Luke Dončića, ki na tekmo razveseli soigralce z 8,7 asistence, ni tudi na seznamu najboljših petih asistentov lige. Foto: zajem zaslona V to, da bi se jim primerila takšna malomarnost, da bi kar tako pozabili na LD77, enega najbolj priljubljenih obrazov lige NBA, preprosto ne gre verjeti. Vodenje statistike največjega košarkarskega spektakla na svetu terja profesionalnost in odgovorno izpostavljanje številk. Razlog, zakaj na seznamu najboljših strelcev (skakalcev, asistentov …) sezone ni niti enkrat omenjen Dončić, tiči povsem drugje.

Američani namreč pri vodenju statistike najboljših igralcev, ki so zajeti na osrednjem seznamu statistično najbolj izstopajočih košarkarjev sezone, upoštevajo prav poseben kriterij. Košarkar mora biti udeležen na vsaj 70 odstotkih tekem svojega kluba. Ob upoštevanju tega kriterija pa se pri prvem zvezdniku Dallasa zatakne.

Čez pet tekem že na seznamu?

Na dnevnem seznamu najboljših posameznikih v večeru na četrtek, v katerem je Luka Dončić izstopal zlasti po številu točk (41) in skokov (14), je 22-letni Ljubljančan zastopan v kategorijah točk ter skokov. V tej stresni sezoni, v kateri so ga pestile takšne in drugačne zdravstvene težave (poškodba kolena, gležnja, okužba s koronavirusom, upoštevanje covidnega protokola), je namreč nastopil le na 30 od 45 tekem Dallasa. Zaigral je na 66,67 odstotka vseh tekem, tako da ne izpolnjuje osnovnega pogoja za izpostavljanje njegovega imena v statistiki najboljših.

Matematika sporoča, da bi se lahko njegovo ime znova pojavilo na seznamu najboljših, če bo zaigral na naslednjih petih tekmah. V tem primeru bi torej zbral 35 nastopov na 50 tekmah Dallasa, njegova udeležba bi bila ravno 70-odstotna.

Seznam najboljših strelcev sezone v ligi NBA brez upoštevanja kriterija 70-odstotne udeležbe na tekmah:

Ime Luke Dončića se izpiše na seznamu najboljših strelcev lige NBA šele v primeru, ko med možnostmi za prikaz izbereš tisto, v kateri se ne upošteva kriterij 70-odstotne udeleženosti na tekmah svojega kluba. Ljubljančan je tako v tem trenutku 11. strelec, 25. skakalec in peti podajalec lige NBA.

Dončić bo z Mavericks prihodnjič na delu že v noči na petek, ko ga čaka najbolj neugoden tekmec na papirju. V Teksas namreč prihaja vodilno moštvo lige Phoenix Suns. Sonca so edina v tej sezoni, ki imajo enomestno število porazov. Do zdaj so vknjižili 30 zmag in devet porazov, zdaj pa prihajajo v dvorano American Airlines Center, kjer sta Dončić in ekipa nanizala že šest domačih zmag.