Dallas Mavericks v zadnjem obdobju igrajo na visokih obratih in nizajo zmage. Ponoči so se navijači teksaškega moštva razveselili nove, za kratek čas pa so se držali tudi za glavo. Prvič zaradi dejstva, ker je njihovo moštvo zapravilo 22 točk prednosti, drugič zato, ker se je prvi zvezdnik Luka Dončić ob koncu tekme spet prijel za gleženj. K sreči ni nič hujšega, izpostavlja slovenski košarkar.

Košarkarji Dallas Mavericks so na zadnjih 12 tekmah zabeležili deset zmag in ob Memphis Grizzlies veljajo za najbolj vroče moštvo v tem trenutku. Če so bili še pred kratkim v položaju, ko bi si po koncu rednega dela vstop v končnico morali zagotoviti prek dodatnih kvalifikacij, so zdaj na varnem. Na petem mestu zahodne konference imajo tri zmage naskoka pred najbližjimi zasledovalci.

Ponoči so preskočili eno od najslabših moštev na zahodu. Sredi tretje četrtine je bilo videti vse v najlepšem redu, ko je Dallas vodil za kar 22 točk (70:48). A se je zgodil mrk in košarkarji Oklahoma City Thunder so se presenetljivo vrnili v igro za zmago. V ključnih trenutkih so se gostitelji le zbrali in vknjižili 25. zmago v sezoni – ob tem imajo 19 porazov.

"Potrebujem le led in vse bo v redu"

Navijačem Dallasa je tri minute pred koncem vseeno zastal dih. Takrat ne toliko zaradi rezultata na semaforju, temveč ob pogledu na Luko Dončića. Prvi zvezdnik Dallasa se je namreč prijel za levi gleženj, v katerega je dobil udarec. "Samo zvin je. V redu je," je Dončić po tekmi pomiril navijače in nadaljeval: "Potrebujem le led in vse bo v redu."

A ni edini košarkar iz vrst Dallasa s težavami. Maxi Kleber je moral zapustiti parket zaradi zatečenega levega kolena, Jalen Brunson je imel nevšečnosti z levim stegnom.

Čeprav je Dončić na tekmi zabeležil 41. trojni dvojček v karieri (20 točk, 11 skokov in 12 asistenc), pa ne more biti zadovoljen z meti z razdalje. Trojke so v zadnjem obdobju porazne. Na zadnjih štirih tekmah je zadel le dve iz 27 poskusov.

Trojke, trojke, trojke

Trojke ga že lep čas mučijo: "Ne znam razložiti. Zgrešil sem tudi dva, tri odprte mete. Nimam kaj dodati. Bistveno bolje moram zadevati."

Foto: Guliverimage

A glavnega trenerja Jasona Kidda ne skrbi Dončićevo slabo metanje za tri točke: "Žoga pač ne gre vedno notri. Še naprej mora metati. Igrati mora in iskati iskati način, da ekipi pomaga do zmage. In to je tokrat naredil. Dosegel je novega trojnega dvojčka, kar je posebno, ker pri metih za tri točke ne blesti. A zna narediti druge stvari in to kaže na njegovo košarkarsko odraščanje."

Dallas bo naslednjo tekmo odigrali v noči na četrtek, ko bo gostil Toronto Raptors, pri katerem pa ne bo v ekipi Gorana Dragića, ki je nazadnje igral pred dvema mesecema, v rotaciji kanadskega moštva pa je bil na le petih tekmah.