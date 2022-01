Kako kaže Dončiću v glasovanju za tekmo All-Star?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški košarkarski zvezdnik LeBron James (Los Angeles Lakers) še naprej vodi v glasovanju navijačev za igralce, ki bodo nastopili na tekmi All Star. Ta bo v noči na 21. februar v Clevelandu. Slovenec Luka Dončić (Dallas Mavericks) je osmi v zahodni konferenci in tretji med branilci zahoda.

James je do zdaj zbral 6.827.449 glasov, najbližje mu je Stephen Curry iz Golden State Warriors s 6.019.418 glasovi. Pred Dončićem, ki je skupno na 15. mestu po številu glasov, so na zahodu še Nikola Jokić (Denver Nuggets) s 4.132.522, Andrew Wiggins (Golden State Warriors) z 2.644.571, Ja Morant (Memphis Grizzlies) z 2.623.359, Paul George (Los Angeles Clippers) z 2.312.248 in Anthony Davis (Los Angeles Lakers) z 2.071.920.

Saiu agora a 3ª parcial da votação popular para o All-Star Game de 2022 e LeBron James lidera todos os jogadores pela 1ª vez, com certa folga! 🔥👑



Quem você quer ver no evento? 👀#NBA75 pic.twitter.com/bIOtTzA5q9 — Camisa 23 (@camisa_23) January 20, 2022

V vzhodni konferenci so na vrhu Kevin Durant (Brooklyn Nets) s 5.496.513 glasovi, Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) s 5.124.925, DeMar DeRozan (Chicago Bulls) s 4.121.034, Joel Embiid (Philadelphia 76ers) s 3.305.229 in Trae Young (Atlanta Hawks) z 2.147.111.

Konec glasovanja bo 23. januarja ob 6. uri zjutraj po slovenskem času, začetni peterki pa bodo objavili pet dni pozneje. Luka Dončić je na tekmi vseh zvezd zaigral letos in lani, Goran Dragić pa kot sploh prvi slovenski košarkar leta 2018.

Kako glasovati? V odprtem glasovanju na spletni strani lige NBA ali na njenih aplikacijah na mobilnih telefonih, pa na družbenem omrežju Twitter, lahko vsak dan do 23. januarja izberete deseterico košarkarjev, ki si po vašem mnenju zasluži nastop na tekmi All Star. Ti glasovi bodo na koncu prinesli 50 odstotkov pri izbiri ekip za tekmo zvezd, preostalih 50 odstotkov bodo šteli glasovi košarkarjev lige NBA (25 %) in medijev, ki pokrivajo ligo. Po končanem glasovanju bosta v vsaki konferenci igralca z največ glasovi postala kapetana svojih ekip, kar bodo v posebni oddaji razkrili 27. januarja. Nato bosta kapetana izbirala člane začetne peterke, trenerji moštev pa bodo izbrali še rezerviste.

