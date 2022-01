Dončić čaral kot v najboljših časih, velika zmaga Dallasa! #video

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić je Dallasu do domače zmage nad Memphisom (104:91) pomagal s 37 točkami, do novega trojnega dvojčka pa mu je ob 11 skokih zmanjkala le ena asistenca. Mavericks so v prvem polčasu z izjemno obrambo prisilili tekmeca k zgolj 34 točkam in poskrbeli za najboljši dosežek sezone. Pri gostih je izstopal Ja Morant (35 točk in 13 skokov), ki pa je pogrešal več razigranih soigralcev. Zvezdnik Bostona Jayson Tatum je na gostovanju v Washingtonu dosegel kar 51 točk!

Dallas Mavericks : Memphis Grizzlies 104:91 (77:61, 48:34, 24:16)

Učinek Luke Dončića: 37 točk (met za tri 2/7, met za dve 11/18, prosti meti 9/12), 11 sk., 9 as., 3 ukr. žogi, 1 blok., 5 izg. žog v 38 minutah

Košarkarji Dallasa so poskrbeli za eno najbolj dovršenih predstav v tej sezoni in navdušili navijače v dvorani American Airlines Center. Čeprav je v goste prišel Memphis, ena najbolj vročih ekip lige, so jim izbranci Jasona Kidda z izjemno zavzetostjo v obrambi hitro pristrigli krila, v napadu pa je svoje mojstrstvo še enkrat več pokazal Luka Dončić.

Vrhunci Luke Dončića proti Memphisu:

Grizliji so bili v prvem polčasu domala nemočni. Koš Dallasa je izdatneje polnil le mladi zvezdnik Ja Morant, a mu njegovi soigralci niso znali slediti. Na svojih plečih so začutili neizprosnost motiviranih Mavericks, s skoki in blokadami je izstopal zlasti Kristaps Porzingis (do konca prvega dela je zbral šest blokad in osem skokov!). Dallas je v prvem polčasu dopustil gostom iz Memphisa zgolj 34 točk, posledica zagnane in požrtvovalne igre, po tekmi je Dončić pohvalil moštveni duh, pa je bil jalov met iz igre Grizlijev. Zadeli so vsega 28 odstotkov vseh metov (14 do 50), Dallas, pri katerem je Dončić sklenil prvi polčas s 14 točkami, pa se je lahko pohvalil z neprimerno višjim (skoraj 46 odstotkov).

Nov rekord sezone Dallasa

Dallas je tako v prvem polčasu prejel le 34 točk in s tem popravil rekord sezone. Tako malo točk ni tekmecu v tem delu igre pustil še nikoli in le nadaljeval tisto, kar je z odliko počel že na zadnji medsebojni tekmi.

The 34 points by Memphis in the first half are the fewest points allowed by the Mavericks in an opening half this season.



The previous low was 37 points vs. DEN (1/3/22). https://t.co/wgRqZOoFjg — Mavs PR (@MavsPR) January 24, 2022

Pred dobrim tednom je namreč Dallas prepričljivo zmagal v Memphisu in prekinil vroči niz Grizzlies (11 zaporednih zmag), v drugem polčasu pa bil boljši kar z rezultatom 62:30. Dončić je na tej tekmi z izvrstno predstavo v drugem počasu zasenčil Moranta. Prispeval je trojni dvojček (27 točk, 13 skokov in 10 asistenc), tokrat pa je bil strelsko še bolj navdihnjen, od novega trojnega dvojčka pa ga je delila le ena asistenca. Že 17. v karieri je tako ostal brez trojnega dvojčka zaradi tega, ker mu je zmanjkala bodisi ena asistenca ali pa en skok. Tekmo je končal pri 37 točkah. Šestič v tej sezoni je prestopil mejo 30 točk in spomnil na svoje najboljše predstave v ligi NBA.

Zaradi Moranta ob mesto v začetni peterki na tekmi zvezd?

Ja Morant je večkrat zaključil akcije z atraktivnim zabijanjem. Foto: Reuters Košarkarska javnost je lahko uživala v posebnem dvoboju z ''naslednikom'' Morantom. Dončić je namreč v svoji krstni sezoni v ligi NBA (2018/19) osvojil priznanje za novinca sezone, v naslednji sezoni pa ga je na seznamu dobitnikov nagrade nasledil Morant.

Med igralcema vlada vse večje rivalstvo, kar se vidi tudi v glasovanju za nastopa na tekmi zvezd All-Star (20. februarja v Clevelandu), kjer v kategoriji branilcev zahodne konference za zdaj kaže bolje Morantu. Zaseda visoko drugo mesto, Dončić pa mu gleda v hrbet. Če bo ostalo tako tudi do konca, bo Morant zaigral v začetni peterki, Dončić pa bo po dveh letih ostal brez omenjene časti in privilegija.

Dončića še ovirajo bolečine v vratu

Še 17. v karieri je zgrešil trojni dvojček zaradi enega skoka oziroma asistence. Foto: Reuters V noči na ponedeljek se je v Dallasu bolj smejalo slovenskemu reprezentantu. Hitronogi Morant, ki navdušuje s svojimi telesnimi predizpozicijami, okretnostjo in atraktivnimi potezami, je dvoboj končal pri 35 točkah, a ni bil najboljši strelec tekme. Dončić je dosegel še več točk (37), po tekmi pa je priznal, da še vedno čuti bolečine v vratu, posledice padca na tla v tretji četrtini petkovega dvoboja s Phoenixom.

Zato je nosil poseben obliž, ki mu je zelo pomagal. LD77 je dal vedeti, da glave zaradi bolečin v vratu še ne more obračati v želeno smer, a je prepričan, da bo s terapijami v prihodnjih dneh odpravil tudi to težavo. To daje slutiti, da bi lahko v prihodnje še povzdignil raven igre. Ta pa je bila že tako proti Memphisu na zelo visoki ravni, kar prinaša navijačem Dallasa le še razlog za dodatno veselje.

Vrhunci dvoboja v Dallasu:

Dončić je večkrat prelisičil obrambo Memphisa, pogosto ga je pokrival novozelandski center Steven Adams, a mu je nekdanji košarkar Olimpije in madridskega Reala znal pogosto uiti in polniti koš gostov. Nekajkrat je izrazil nezadovoljstvo s sodniškimi odločitvami, zlasti ob nekaterih doseženih koših, kjer je prišla do izraza njegova telesna moč, ko je pričakoval še dodaten prosti met. V drugi četrtini je bil žal za desetinko sekunde prepočasen, ko je zadel trojko ob izteku napada za 40:25, a so sodniki nato ob podrobnem pregledu ugotovili, da je bila trojka neveljavna in jo razveljavili.

Dallas dobil serijo z Grizliji s 3:1

Telički so se z novo zmago še bolj utrdili na petem mestu zahodne konference. Foto: Reuters Dallas je iz četrtine v četrtino povečeval prednost. V drugem polčasu je vedno vodil z dvomestnim številom točk, najvišja prednost je na krilih izjemnega sodelovanja Dončića in Porzingisa znašala že +22. V redkih trenutkih, ko je trener Kidd povlekel Dončića in mu privoščil počitek, se je prednost Dallasa resda nekoliko stopila, a je nato, ko se je Ljubljančan vrnil na parket, znova narasla.

Dallas je ohranjal prednost, tako da rezultat ni utrpel nič hujšega tudi ob petih izgubljenih žogah najboljšega strelca dvoboja. Ko je slabi dve minuti pred koncem znašal rezultat neulovljivih 102:86 za gostitelje, je Memphis s parketa poklical najboljše igralce, kmalu za tem pa so se podobno odločili tudi v domačem taboru, tako da je ob ovacijah občinstva zapustil igro še Dončić.

Dallas je pozdravil zelo dragoceno zmago. To je bila namreč četrta, zadnja tekma s Memphisom v tej sezoni. Telički so jih dobili tri, tako da bodo v primeru, če bosta kluba po koncu rednega dela sezone izenačena, v prednosti.

Dallas je že 24. zapored v ligi NBA preprečil tekmecu, da bi iz igre metal vsaj 50-odstotno. Foto: Reuters

Dallas se lahko pohvali z najdaljšim nizom v ligi NBA, kar se tiče tekem, na katerih niso tekmecu dovolili vsaj 50-odstotni met iz igre. Dallasov niz traja že 24 tekem, vse od 7. decembra 2021, ko je Brooklyn premagal Mavericks (102:99) zahvaljujoč 50,6-odstotnem metu iz igre. Memphis je imel proti Dallasu 37,4-odstoten met iz igre.

Šov Tatuma v Washingtonu Zvezdnik Bostona Jayson Tatum je pred gostovanjem Keltov v Washingtonu v ligi NBA zgrešil kar 20 zaporednih metov za tri točke, nato pa v ameriškem glavnem mestu dočakal večer, ko je zadeval kot za stavo. Dvoboj je končal pri 51 točkah, kar je njegov strelski rekord v tej sezoni, zadel je kar devet trojk (met za tri 9/14), od trojnega dvojčka pa so ga ob desetih skokih delile le tri asistence. Strelska rapsodija Jaysona Tatuma: Tako je 23-letni košarkar Celtics, ki na dresu nosi številko 0, zablestel v polni luči in popeljal Boston do prepričljive zmage nad Washingtonom. Tatum je že v prvem polčasu dosegel 31 točk, kar ni pred tem v tej sezoni uspelo še nobenemu udeležencu lige NBA. Po treh četrtinah se je lahko pohvalil že z 48 točkami, tako da je nekaj časa dišalo celo po klubskem rekordu, ki ga s 60 točkami še vedno drži legendarni Larry Bird.

Liga NBA, 23. januar: Dallas Mavericks : Memphis Grizzlies 104:91

Dončić 37 (met za tri 2/7, met za dve 11/18, prosti meti 9/12), 11 sk., 9 as., 3 ukr. žoge, 1 blok., 5 izg. žog v 38 minutah, Porzingis 15, 8 sk., 6 blok., Brunson 13; Morant 35 (met iz igre 14/31), 13 sk., 6 as., 7 izg. žog v 41 minutah, Melton 12, 6 sk. New York Knicks : Los Angeles Clippers 110:102

Barrett 28 (met iz igre 9/24), 14 sk., 6 as., Randle 24, 9 sk., 7 izg. žog, Fournier 14; Jackson 26, Zubac 17, 13 sk., Lennard 14



Washington Wizards : Boston Celtics 87:116

Beal 19, 7 as., Avdija 13, 7 sk.; Tatum 51 (trojke 9/14), 10 sk., 7 as., Brown 18, 10 sk.



Miami Heat : Los Angeles Lakers 113:107

Robinson 25 (trojke 6/11), Butler 20, 12 as., 10 sk., Martin 15, Adebayo 14, 8 sk.; James 33 (met iz igre 12/22), 11 sk., Westbrook 24, 9 sk., 9 as., Bradley 15



Orlando Magic : Chicago Bulls 114:95

M. Wagner 23, Carter Jr. 19, 7 sk., F. Wagner 18, Suggs 15, 7 as.; DeRozan 41 (met iz igre 15/21), White 22, Vučević 13, 13 sk.



Toronto Raptors : Portland Trail Blazers 105:114

Siakam 28, 8 sk., VanVleet 19 (trojke 4/15), 8 as., Trent Jr. 13; McCollum (10 sk.), Little (7 sk.) in Simons (trojke 5/9) 19, McLemore 17 (trojke 5/7), Nurkić 11, 11 sk.



Charlotte Hornets : Atlanta Hawks 91:113

Bridges in Ball (trojke 0/8) 19; Young 30 (trojke 8/15), Hunter 20



San Antonio Spurs : Philadelphia 76ers 109:115

Pöltl 25, 10 sk., Murray 19, 12 as., 9 sk., Johnson 17, Vassell 15; Embiid 38 (met iz igre 16/32), 12 sk., 6 as., Harris (11 sk,) in Maxey (6 as.) 18, Korkmaz 17



Denver Nuggets : Detroit Pistons 117:111

Jokić 34 (met iz igre 12/19), 9 sk., 8 as., Barton 14; Cunningham (8 as.), Joseph (6 as.), Lyles in Stewart 18



Minnesota Timberwolves : Brooklyn Nets 136:125

A. Edwards 25, Russell (10 as.) in Towns (7 sk.) 23, Nowell 16, Prince 15; Irving 30 (met iz igre 11/20), 6 sk., Mills 21 (trojke 5/10), K. Edwards 15



Golden State Warriors : Utah Jazz 94:92

Poole 20, Wiggins 14, Curry (trojke 1/13, 6 as.) in Porter Jr. (8 sk.) 13; Bogdanović 21, 8 sk., Gay 16, Gobert 12, 18 sk.

Lestvica: