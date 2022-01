Dončić v boj s trenutno najbolj vročo ekipo lige NBA

V noči na soboto se bosta še tretjič v tej sezoni lige NBA pomerili ekipi Dallas Mavericks in Memphis Grizzlies. Na zadnjem obračunu 9. decembra so bili boljši Mavericks, tekmo pred tem pa so dobili Grizzlies. Luka Dončić in soigralci so na zadnjem obračunu izgubili proti New York Knicks in s tem končali zmagoviti niz šestih zaporednih zmag. Zdaj bodo zagotovo naredili vse, da se vrnejo nazaj na zmagovite tirnice.

A Dallas čaka vse prej kot lahka naloga. Memphis je trenutno tretja najboljša ekipa zahoda. Trenutno so v izjemni formi, saj so dobili kar enajst zaporednih tekem, s čimer so že dosegli najdaljši zmagoviti niz franšize. Največja nevarnost pri Grizzlies je zagotovo Ja Morant, ki je v tej sezoni v povprečju dosegal 24,6 točke in 6,8 asistence na tekmo, v tekmovanju za tekmo All Star pa je prehitel slovenskega zvezdnika Luko Dončića.

Dallas bo poskušal popraviti vtis z zadnje tekme, na kateri so varovanci Jasona Kidda zadeli le osem trojk iz 27 poskusov. "Sezona je dolga. Dogajali se bodo padci in vzponi, glavno je, da ostajamo konsistentni," je po tekmi z New Yorkom dejal Dončić.

Porzingis bo izpustil tudi tekmo z Memphisom. Foto: Reuters

Pri Dallasu bo znova manjkal Kristaps Porzingis, ki je tako kot Jason Kidd še vedno v protokolu po okužbi s koronavirusom. Porzingis je igral le na 26 od 41 tekem, ki jih je odigral Dallas. Prav toliko jih je v tej sezoni odigral tudi Dončić, ki je imel veliko težav s poškodbami gležnja. Kidd bo na klopi Dallasa manjkal še četrto tekmo zapored, moštvu iz Teksasa pa bo tako znova poveljeval Sean Sweeney.

Liga NBA, 14. januar: 1.00 Charlotte Hornets - Orlando Magic

1.00 Detroit Pistons - Toronto Raptors

1.00 Indiana Pacers - Phoenix Suns

1.00 Philadelphia 76ers - Boston Celtics

1.30 Chicago Bulls - Golden State Warriors

2.00 Miami Heat - Atlanta Hawks

2.30 San Antonio Spurs - Cleveland Cavaliers

4.00 Memphis Grizzlies - Dallas Mavericks

4.00 Sacramento Kings - Houston Rockets

Lestvica:

Preberite še: