Dončićeva popularnost pada

Prestižna tekma, ki jo v ZDA poimenujejo tekmo vseh zvezd, bo letos potekala 20. februarja v Clevelandu. Luka Dončić je na dobri poti, da še tretjič zapored nastopi na tovrstnem spektaklu.

Da bi dobil mesto v začetni peterki, bi moral biti po koncu glasovanja drugi med branilci v zahodni konferenci. 50 odstotkov glasov dajo navijači, preostalo pa predstavniki sedme sile in košarkarji lige NBA.

Stephen Curry (West guards), Kevin Durant (East frontcourt), DeMar DeRozan (East guards) and LeBron James (West frontcourt) continue to be the top vote-getters at their respective position groups in the second fan returns of NBA All-Star Voting presented by Tissot. pic.twitter.com/dAaVBHrXi5