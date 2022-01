V petek so razžalostili Dončića, bodo zdaj še njegovega dolgoletnega trenerja?

V noči na nedeljo bodo v ligi NBA odigrane le tri tekme. Začelo se bo v Milwaukeeju, kjer bodo branilci naslova, ki so v vse boljši formi, gostili Sacramento, končalo pa v Phoenixu, kjer je doma najuspešnejše moštvo v tej sezoni. Sonca bodo zaigrala prvič po gostujoči zmagi v Dallasu, kjer so Luko Dončića in druščino razorožili v zadnji četrtini ter razmerje zmag in porazov izboljšali na 35-9. Tokrat bodo gostili Indiano, ki jo vodi nekdanji dolgoletni trener Dallasa Rick Carlisle.

Phoenix bo v dvorani Footprint Center lovil pot do šeste zaporedne zmage. Lanskoletni finalist lige NBA bo imel opravka z Indiano, ki se je v zadnjem tednu izkazala z zmagama nad Los Angeles Lakers in Golden Statom. Bojevnike je premagala po podaljšku, čeprav je pogrešala Domantasa Sabonisa, Malcolma Brogdona in Carisa LeVerta. Litovski center ne bo mogel pomagati soigralcem tudi na gostovanju v Arizoni. Indiano vodi nekdanji dolgoletni trener Dallasa Rick Carlisle. Z razmerjem 17-29 so v vzhodni konferenci uspešnejši le od dveh moštev (Detroit in Orlando), tako da se bodo stežka prebili v končnico lige NBA.

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo z Dallas Mavericks naslednjič na delu v noči na ponedeljek, ko se bo doma pomeril z Memphisom.

Liga NBA, 22. januar: 01.00 Milwaukee Bucks – Sacramento Kings

02.00 Cleveland Cavaliers – Oklahoma City Thunder

03.00 Phoenix Suns – Indiana Pacers

Lestvica:

Preberite še: