Saj ne more biti res, kaj je uspelo Luku! #video

Za eno najbolj nenavadnih tekem zadnjih sezon v ligi NBA sta v noči na sredo poskrbeli zasedbi Washington Wizards in Los Angeles Clippers. Dišalo je po prepričljivi zmagi gostiteljev. Moštvo iz Kalifornije, ki že dalj časa pogreša najboljša igralca (Kawhi Leonard in Paul George), je tik pred koncem druge četrtine zaostajalo že za 35 točk (66:31), a se ni predalo. Washington je po prvem polčasu vodil za +30 (66:36), nato pa se je začel neverjeten preobrat.

Clippers so začeli zadevati kot za stavo, dobili tretjo četrtino s 40:27 ter znižali zaostanek na -17, nato pa v zadnjih 12 minutah pošteno premešali štrene gostiteljem. Prednost Washingtona je kopnela iz minute v minuto, a je bila skoraj do konca še vedno tolikšna, da so bili domači navijači prepričani v zmago.

Čudežni preobrat v režiji Luka Kennarda:

The @LAClippers came back from 35 down tonight...the NBA's largest comeback since 2009!@LukeKennard5 added some late game heroics knocking down the game winning 4-point-play! #ClipperNation pic.twitter.com/jBE0uTpgzv — NBA (@NBA) January 26, 2022

Še devet sekund pred koncem so domači vodili za +6 (115:109), nato pa je Luke Kennard, razigrani branilec, ki je bil s 25 točkami (trojke je metal 5/8) drugi strelec Clippers, začel svoj šov. Najprej je z velike razdalje zadel trojko in znižal zaostanek na -3, nato so si gostitelji privoščili nespametno napako, ko so se obotavljali pri podaji žoge z avta, s tem pa gostom, ki so si tako prislužili žogo, ponudili priložnost za izenačenje. Odgovornost je na svoja pleča prevzel rezervist Kennard, vrgel trojko in jo slabi dve sekundi srečanja tudi zadel. Ker pa je bil pri tem nad njim storjen še prekršek, mu je pripadel še prosti met.

S 25 točkami je bil drugi strelec LA Clippers, še več točk je prispeval (rekord kariere) Amir Coffey (29). Foto: Reuters

25-letni Američan, ki je pred prihodom v mesto angelov branil barve Detroita, je bil natančen. Clippers so povedli s 116:115, kar je bilo tudi njihovo prvo vodstvo na tekmi. 1,9 sekunde pred koncem! Washington je zapravil še zadnjo priložnost za zmago, Clippers pa so se zapisali v zgodovino lige NBA z drugim največjim preobratom v zgodovini tekmovanja. Večjega so uprizorili le Utah Jazz, ko so pred 26 leti proti Denver Nuggets zaostajali že za -36, a nato zmagali s 107:103!

Če je Luke Kennard pomagal Clippers do največjega preobrata v klubski zgodovini, pa je Luka Dončić v Kaliforniji isti večer doživel skoraj najvišji poraz, odkar nastopa v ligi NBA. Z Dallasom je z višjo razliko kot v San Franciscu (-38) izgubil le v njegovi krstni sezoni, ko se je nad Telički s 127 proti 88 znesel Brooklyn in jih tako 4. marca 2019 premagal za kar +39. Tako sta ''soimenjaka'' iz Slovenije in ZDA na isti večer doživela povsem različni usodi.