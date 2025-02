Nastop zvezdnika, ki je navdušil z odgovorom o Dončiću, pod vprašajem

Po torkovem čustvenem gostovanju Dallas Mavericks in prvi tekmi Luke Dončića, ki bo v petek dopolnil 26 let, proti svojemu nekdanjemu klubu, na kateri je bilo prisotnih ogromno čustev, je pred slovenskim košarkarjem in njegovimi soigralci nova preizkušnja. Tokrat se bodo Lakers na domačem parketu udarili z Minnesoto Timberwolves. "Bilo je prisotnih res veliko čustev, bila je posebna tekma, včasih niti ne vem, kaj sem počel, zato sem res vesel, da je vsega konec. Zagotovo mi bo ta tekma pomagala v dolgem procesu spremembe," je po torkovi preizkušnji dejal Slovenec, ki se je podpisal pod svoj 83. trojni dvojček v karieri.

Jezerniki so od prihoda Dončića pri izkupičku 3-2, na zadnjih 16 tekmah pa so Lakers slavili 13-krat. Skupno so z izplenom 35-21 na petem mestu zahodne konference, Minnesota je sedma (32-27). Timberwolves so nazadnje po podaljšku s 131:128 slavili na gostovanju pri Oklahoma City Thunder. Na tej tekmi so zaostajali že s 25 točkami razlike, še štiri minute do konca rednega dela so zaostajali s 105:121, a na koncu prišli do izenačitve največjega preobrata franšize iz leta 1996.

Dončić se je proti Dallasu podpisal pod trojni dvojček. Foto: Guliverimage

Težave s poškodbami

"Zahodna konferenca je tako izenačena, trenutno imamo kar precej težav s poškodbami. Skušamo ostati na gladini, fantje dajejo vse vsako noč in tega si želimo. Za nas je bila to res velika zmaga," je po koncu zadnjega obračuna dejal strateg Minnesote Chris Finch. Ta proti Lakersem zagotovo ne bo mogel računati na Rudyja Goberta in Juliusa Randla, pod vprašajem pa sta nastopa Donteja DiVincenza in prvega zvezdnika ekipe Anthonyja Edwardsa, ki ima težave z mečno mišico, a je proti Oklahomi stisnil zobe.

Ravno 23-letni Ant je bil ob menjavi Dončića eden izmed prvih košarkarjev, ki so spregovorili o celotni situaciji. "Pravijo, da nihče ni vedel nič o tej menjavi. To je naravnost noro, pri 25 letih so menjali najboljšega strelca lige in on o tem ni vedel nič. Nekdo mora to veliko podrobnejše raziskati in ugotoviti, zakaj se je to zgodilo. Košarkarja takšnega kova ne menjaš pri njegovih 25 letih, res mi je hudo za Luko," je takrat dejal Edwards. "Meni ne izgleda pretežek. V povprečju dosega 30 točk, 10 asistenc in osem skokov, pri takšnih številkah in dosežkih je hudičevo vseeno, če bi imel 200 kilogramov," pa je glede na očitke o Dončićevi teži v svojem iskrenem slogu še dodal Edwards, ki v tej sezoni v povprečju dosega 27,5 točke na obračun.

Na drugi strani je pri Lakersih odpisan le Maxi Kleber, medtem ko je nastop LeBrona Jamesa znova označen kot zelo verjeten. V tej sezoni sta ekipi do zdaj odigrali tri srečanja, zadnji dve sta pripadli Minnesoti.

