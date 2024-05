Ranjeni Francoz spregovoril o "plesu" z Dončićem

V noči na ponedeljek nov obračun v konferenčnem finalu lige NBA čaka Dallas Mavericks in Luko Dončića. Mavs se bodo ob 2. uri zjutraj v American Airlines Centru pomerili z Minnesoto Timberwolves in si ob vodstvu z 2:0 v seriji pred domačimi navijači skušali priigrati prvo zaključno žogo v boju za veliki finale.

Četudi je osredotočenost košarkarjev Dallas Mavericks že povsem pri tekmi številki tri, ki se bo odvila v noči na ponedeljek, pa navijači zasedbe iz Teksasa še dolgo časa ne bodo pozabili na razplet srečanja številke dve, v kateri se je v središču pozornosti s trojko ob "plesu" z Rudyjem Gobertom znašel Luka Dončić.

Slovenec je v zadnjih sekundah z izjemnim preigravanjem in trojko iz step backa Dallasu zagotovil zmago številka dve, ob tem pa osmešil najboljšega obrambnega igralca lige. "Bil je trenutek za čarovnijo. Dončić je naredil tisto, kar zna najbolje, bil je samozavesten in nam zagotovil zmago," je ključni dogodek iz druge tekme povzel Kyrie Irving. "Ekipa je verjela vame, da ga bom zaustavil, a je zadel. Zadel je za tri in to je nekaj, kar počne odlično, zato sem prevzel odgovornost in vem, da moram biti v teh situacijah boljši," se je s pepelom posipal Gobert, ki je s svojo obrambo postal tudi tarča šaljivcev na družbenih omrežjih.

This angle of Luka hitting the game-winner on Gobert is so tough 🥶 pic.twitter.com/qATPWCbH9B — MFFL NATION (@NationMffl) May 25, 2024

A kljub preobratu in veliki zmagi na drugi tekmi, so Teksašani takoj po koncu srečanju iz Minneapolisa misli že preusmerili proti tretji tekmi, v kateri se bodo Mavs prvič v konferenčnem finalu predstavili domačim navijačem v American Airlines centru. Nastop Luke Dončića je pred tretjo tekmo tokrat pod vprašajem, že na drugem obračunu je bilo že v prvih minutah več kot jasno, da ima slovenski as znova ogromno težav z desnim kolenom, a je kljub temu zablestel s šampionsko predstavo in trojnim dvojčkom, skoraj zagotovo pa bo svoji ekipi pomagal tudi tokrat. "Ni važno, kako se počutim. Ekipi bom pomagal do konca, igral bom," je po zadnji tekmi zatrdil Slovenec, ki je na zadnjih štirih tekmah kar trikrat dosegel trojni dvojček.

Dallas bo v noči na ponedeljek lovil tretjo zmago v seriji. Foto: Reuters

Mavericks so na zadnji tekmi po zaostanku 18 točk v prvem polčasu v drugem uprizorili veliki povratek. "Nismo igrali naše igre, nismo skakali in nismo jih omejevali pri metu za tri točke. A ekipa se je odlično odzvala na dogovore med polčasom, vedeli smo, da se ne bo zgodilo v enem napadu, a nam je uspelo," je bil zadovoljen strateg Dallasa Jason Kidd. Ta se zaveda, kako pomembna tekma je pred njegovo zasedbo, saj bi Dallas v primeru zmage v zmagah pobegnil na 3:0 in z eno nogo tako že stopil proti finalu, saj se nobeni izmed ekip v ligi NBA še ni uspelo vrniti po zaostanku z 0:3 v seriji.

Finch o (pre)majhnem doprinosu KAT in Anta

Na drugi strani se dobro zavedajo, kaj pomeni tretja tekma tudi v zasedbi Minnesote. "Igramo v finalu zahodne konference. Tu so štiri najboljše ekipe lige NBA, zato morata biti naša igra in izvedba na najvišjem možnem nivoju, hkrati pa najboljše možne rešitve v danem trenutku," je pred tretjo tekmo dejal Chris Finch, ki je na drugi tekmi presenetil in več priložnosti kot Karlu-Anthonyju Townsu ponudil Nazu Reidu, ki je dosegel 23 točk. "Vseeno mi je, pomembne so mi le zmage. Podpiram odločitve trenerjev in ne dvomim v njih," je v zvezi s tem že po drugi tekmi dejal KAT. "KAT se mora le malce umiriti. V igro prihaja s preveč zanosa in se potem malce lovi," je dejal Finch.

Navijači Minnesote niso zadovoljni z doprinosom Karla-Anthonyja Townsa in Anthonyja Edwardsa. Foto: Guliverimage

Še eden izmed dolžnikov po mnenju navijačev volkov je v tej seriji za zdaj Anthony Edwards. "Nihče v garderobi ne ustvarja panike, vsaj mislim, da ne. Moramo priti na parket in igrati našo košarko, enostavno," je dejal Edwards. "Ant mora biti odločnejši pri iskanju rešitev na parketu. Mislim, da je dober vzor za to Kyrie Irving, ki skuša našo obrambo zlomiti s hitrimi in drznimi odločitvami," je o zvezdniku ekipe še dejal trener Minnesote, ki je prepričan, da lahko Minnesota serijo še obrne sebi v prid.

Liga NBA, 26. maj: