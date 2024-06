Ko bi se besede trenerja Dallas Mavericks pozlatile

Za Luko Dončića in soigralce Dallas Mavericks je vsaka naslednja tekma finala ključna, saj vsakršni poraz pomeni, da bo 18. naslov prvaka v ligi NBA osvojila zasedba Boston Celtics, ki bo imela v noči na torek (ob 2.30) prednost domačega terena. Luka in trener Jason Kidd verjameta v uspeh Dallasa, ki bi z zmago znižal izid na 2:3.

"Vsako tekmo smo boljši, tako v napadu kakor tudi v obrambi. Upam, da se bo trend nadaljeval tudi na peti tekmi. Zadeli smo nekaj metov na četrti tekmi. Luka (Luka Dončić, op. a.) in Kyrie (Kyrie Irving, op. a.) morata postaviti ton igre, preostali morajo slediti," je na novinarski konferenci pred peto tekmo finala lige NBA med njegovimi Dallas Mavericks in Boston Celtics razlagal glavni trener Jason Kidd.

"Upam, da so videli dovolj Bostona"

Nato se je dotaknil napredka, ki jim vpliva dodatno upanje. "Če pogledamo našo ekipo fantov, je jasno, da so mladi in se skozi serijo izboljšujejo. Upajmo, da bo to držalo tudi na naslednji tekmi. Včasih, ko igraš proti nasprotniku večkrat zapored, se navadiš na njegove tendence in začneš to izkoriščati na obeh straneh, tako v obrambi kot napadu. Upajmo, da je naša skupina videla dovolj Bostona, da razume, v čem so dobri, in da bomo to lahko na peti tekmi izkoristili," je o rasti moštva dejal Kidd, navijači Dallasa pa upajo, da bi se njegove besede pozlatile. To bi pomenilo, da bi se serija ob rezultatu 2:3 v zmagah v noči na petek vrnila v Dallas.

Luka Dončić verjame v ekipo. Foto: Reuters

Ta je po zaostanku z 0:3 v zmagah nato na domači tekmi deklasiral nasprotnika in ga premagal s kar 122:84, najvišja prednost pa je znašala celo 48 točk. To je bil večer, ko je Dallasu stekla igra tako v napadu kakor tudi v obrambi, medtem ko so košarkarji Bostona naleteli na zid.

Dončić: Najpomembneje je, da verjamemo

To je bila druga tekma brez poškodovanega Kristapsa Porzingisa, ki je bil na začetku serije jeziček na tehtnici v korist Bostona. Njegov nastop pred domačimi navijači v noči na torek je vprašljiv. Še nikoli v zgodovini se ni zgodilo, da bi katera od ekip zaostanek z 0:3 v končnici spreobrnila v končno zmago. V taboru Dallasa bodo do zadnjega verjeli, da so lahko ravno oni prvi. Peta tekma je torej s psihološkega vidika zelo pomembna, saj se bo nato serija nadaljevala z eno tekmo v Dallasu, morebitna odločilna sedma pa bi bila nato spet v Bostonu.

Kyrie Irving bo moral biti prav tako nosilec igre v noči na torek. Foto: Reuters

"Vsaka ekipa celotno sezono igra, da bi bila tukaj. Mi in Boston smo. Igrati moraš košarko in dati vse od sebe," pravi Dončić.

Skupaj s soigralci verjame in verjeli bodo do konca, da so zmožni preobrata: "Pogovarjamo se. Najpomembneje je, da verjamemo. Pokazali smo na četrti tekmi. Če ne bi verjeli, ne bi zmagali. Lažje je govoriti, a to je težje narediti na parketu. A smo to pokazali na zadnji tekmi."

Zdravstveno stanje? "Na tej točki se veliko dogaja."

In kakšno je njegovo zdravstveno stanje, potem ko ima že lep čas težave s kolenom in gležnjem, nova poškodba je bila še udarec v prsi? "Na tej točki se veliko dogaja. Ampak sem dobro. Če igram, sem v redu. Ni skrbi."

Foto: Reuters

Obramba bo zelo pomembna, izpostavlja Dončić. Na zadnji tekmi smo lahko videli, kako je posledično deloval tudi napad. Zato bodo morali omejiti učinek ostrostrelcev z razdalje, ki jih pri Bostonu ne manjka, če bodo želeli nadaljevati finalno serijo in upati na morebiten drugi naslov v zgodovini kluba.

Liga NBA, finale, 17. junij: