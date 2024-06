Sezona piknikov: kako navdušiti goste?

Sezona piknikov je tu, in da bi uživali na prostem v najboljši družbi družine in prijateljev, se vam ni treba odpraviti daleč. Najboljši pikniki so tisti na domačem vrtu ali terasi, kjer je vedno na zalogi dovolj pijače, hrane in drugih kuhinjskih pripomočkov, ki olajšajo tako pripravo kot tudi izvedbo piknika. Preverili smo, kaj so tisti elementi, ki bodo vaš naslednji piknik naredili nepozaben.

Foto: Lesnina XXXL

Ne glede na to, ali imate na voljo manjšo teraso ali velik vrt, pomembno je, da je prostor dobro opremljen za pripravo gurmanskih jedi na prostem. Če veliko časa preživite na vrtu, kjer se tudi radi družite s prijatelji in družino, potem je vredno razmisliti o zunanji kuhinji. Zunanje kuhinje ne le olajšajo pripravo hrane in pijače, z njimi se lahko ognete neprestanemu prenašanju pribora, krožnikov in drugih kuhinjskih pripomočkov iz notranje kuhinje na prosto in nazaj.

Odlična izbira so tudi vgradni žari ali kompaktne grilne postaje, ki omogočajo pripravo širokega spektra jedi, od sočnih zrezkov do sveže zelenjave. Te enote so zasnovane tako, da so funkcionalne in enostavne za uporabo, obenem pa zagotavljajo vrhunske rezultate. Ustrezni kuhinjski pripomočki so še en nujen element, ki vam bo olajšal izvedbo piknika.

Foto: Lesnina XXXL

Da vam piknik na prostem ne bo povzročal sivih las in se boste lažje posvetili družbi, je pomembno imeti pri roki tudi prave kuhinjske pripomočke. Pripomočki Joseph & Joseph zagotavljajo tako estetsko dovršenost kot tudi funkcionalnost. Pripomočki Joseph & Joseph vključujejo:

posode za shranjevanje: praktične in prostorne, idealne za shranjevanje različnih prigrizkov in sestavin,

rezalne deske, ki so barvite in trpežne, ter

pribor in servirne pladnje, ki bodo vašemu pikniku dodali pridih elegance.

Foto: Lesnina XXXL

Pomlad in poletje narekujeta pastelne barve in odtenke ter naravne materiale. Tudi če boste imeli piknik na domačem vrtu, za dekoracijo uporabite tiste tipične elemente piknika, kot je na primer pletena košara, polna skrbno izbranih prigrizkov, češenj, krožnikov in prtičkov.

Uporabite tudi drugo praktično, a elegantno opremo, ki vam bo omogočila piknik v stilu. Manjkati vsekakor ne smejo stekleni vrči in kozarci. Izberite vrče in kozarce v pastelnih barvah, da bo vaša oprema za piknik še bolj trendovska. Ne pozabite na svečke in lučke, ki vam bodo še kako prav prišle, če se bo piknik zavlekel v topel poletni večer.

Foto: Lesnina XXXL

Srce vsakega piknika je seveda dobra družba. Navdušite svoje goste z raznovrstnimi jedmi, ki bodo zadovoljile vse okuse. Če želite postreči nekaj na domačih piknikih manj običajnega, razmislite o mini burgerjih. Meso popecite na žaru, nato pa burgerje sestavite sami ali pa to prepustite gostom, da bodo kar najbolj po njihovem okusu. Pri njihovi pripravi vam bodo še kako prav prišli priročni kuhinjski pripomočki. Bogato ponudbo najdete v Lesnini.

Na pikniku nikoli ne smejo manjkati nabodala in druge mesne jedi za žar. Barvo jedem dodajte še s popečeno zelenjavo in svežim sadjem. Nikar pa ne pozabite niti na svežo solato.

Foto: Lesnina XXXL Postrezite osvežilno pijačo, ki se še kako prileže v vročih dneh. Pripravite vrče z vodo in kozarce ter eksperimentirajte z različnimi okusi limonad. Poleg klasične lahko pripravite tudi limonado z okusom maline, jagode ali na primer breskve. Osvežilen in vedno priljubljen napitek je tudi sadni smuti, pripravljen iz sezonskega sadja.

V trendu so stekleni kozarci in ne plastika. Ne le da je to tudi bolj trajnostni pristop k organizaciji piknikov, stekleni vrči in kozarci bodo vašemu pikniku dodali bolj pristno noto in celostno polepšali piknik prostor.

Zabavne aktivnosti za piko na i

Poskrbite tudi za zabavne aktivnosti, ki bodo popestrile vaš piknik. Razmislite o igrah, kot so badminton, nogomet ali balinanje. Če so vaši gosti radi ustvarjalni, potem jih bodo morda navdušile tudi ustvarjalne delavnice, ki jih lahko povežete s temo piknika. Nikakor pa ne pozabite na glasbo, pri čemer izberite takšno, ki se bo lepo podala poletnemu vzdušju.