Slovenski zvezdnik Luka Dončić odlične predstave in trojnega dvojčka (35 točk, 16 asistenc in 11 skokov) ni uspel kronati z zmago Dallasa nad Denverjem (113:117). Na podoben način pa je v Brooklynu zbledela tudi dobra predstava Gorana Dragića (21 točk, 6 skokov, 5 asistenc), ki ni znal preprečiti poraza svojega Miamija (98:85).

V novi briljantni predstavi je Luka Dončić dobil individualno bitko balkanskih mojstrov trojnih dvojčkov proti Srbu Nikoli Jokiću. Z izjemno statistiko (35 točk, 16 asistenc, 11 skokov, 4 pridobljene žoge in 1 blokada) je dočakal novega trojnega dvojčka. Že petega na zadnjih osmih tekmah, skupno šestega v sezoni, 31. na tekmah rednega dela in skupno 33. Ni pa dočakal tekmovalnega srečanja z zlatim reprezentančnim soigralcem Vlatkom Čančarjem, ki je zaradi tekme brez jasnega zmagovalca v zadnjih minutah obsedel na klopi Denverja. Predvsem pa, kar je za Ljubljančana najbolj boleče, ni dočakal devete zmage v sezoni. Zanjo bi moral Dallas, ki je klonil še drugič zapored, pokazati kaj več, kot pa navdušujočo sekvenco v tretji četrtini, predvsem pa bi moral imeti v svojih vrstah več razpoloženih mož.

Denverjev adut s klopi

Če odmislimo Dallasovo vodstvo s 6:3 v povsem uvodni fazi tekme, je Denver prepričljivo vodil celoten prvi polčas. Že v drugi četrtini za več kot deset, največ za 13, ob polčasu pa za dvanajst. Ključna težava gostiteljev je bila osamljena vloga Luka Dončića, ki se je dolgo mučil, da bi razigral tudi soigralce. To mu je uspelo v tretji četrtini, ko je z žogami, ki so imele oči, zaposloval strelce z razdalje. In ko je moral močan Denverjev adut Jamal Murray po izključujoči napaki v slačilnico, so Teksačani z delnim rezultatom 11:0 zavohali kri ter tri minute pred koncem tretje četrtine po daljšem času povedli (82:80).

Foto: Guliver Image

Jokić, Porter in druščina so nato le strnili svoje vrste in nevtralizirali Dallasov nalet. Gostitelji v zadnji četrtini vseeno niso bili brez možnosti za vnovičen zasuk, a jim je v napadalnih akcijah popustila osredotočenost. Tudi Dončić se je večkrat zaletel v previsok tekmečev obrambni zid. Predvsem pa je v dresu Denverja ob standardno dobrem Jokiću (20 točk in 10 skokov) blestel adut s klopi Michael Porter (30 točk, 8 skokov).

Dončić (met iz igre 11:23, za tri točke 3:8, prosti meti 10:10) je tako znova sklonil glavo. Novi priložnosti za dokazovanje pa ga čakata v nočeh na četrtek in soboto. V obeh primerih bo tekmec Utah Jazz.

Goran Dragić po dobri predstavi praznih rok Foto: Guliver Image

Razpad Miamijevega sistema

Denver pa v naslednjem izzivu čaka Goran Dragić, ki je bil prav tako poražen. Znova proti "mrežicam". Toda če Miami v nedeljo ob gostovanju v Brooklynu ni vodil v nobenem trenutku, je bilo ob revanši na istem terenu drugače. Podprvaki lige NBA so bili namreč v prvih treh četrtinah v prednosti, čeprav ta ni nikoli presegla osem točk. A ko bi nato v zadnji četrtini morali pritisniti na plin, je igra Dragićeva četa povsem razpadla. Zvezdniški Brooklyn se je v zadnjih minutah poigral s povsem izgubljenimi tekmeci. Zadnjo četrtino je dobil z rezultatom 28:14. Prednost gostiteljev je malo pred koncem znašala že 16 točk, le malo manj pa ob zadnji sireni (98:85).

V noči na četrtek se bo Gogi soočil s Čančarjevim Denverjem. Foto: Guliver Image Miamiju se še naprej močno pozna odsotnost prvega zvezdnika Jimmyja Butlerja, ki naj bi se v tem tednu vendarle vrnil pod koše. Ob njegovi odsotnosti sta voz floridskega moštva znova vlekla predvsem am Bam Adebayo in Dragić, a tudi slednji v prelomnih trenutkih tekme ni imel takšne vloge kot v predhodnih fazah.

Dragić je v 32 minutah in pol ob dobrem metu z razdalje (za 3 točke 6:9, za 2 točki 1:3, prosti meti 1:4) dosegel 21 točk. Ob tem pa je ujel še šest odbitih žog in zbral pet asistenc. A ker je bil med soigralci izrazito razpoložen le še Adebayo (26 točk, 10 skokov, 5 asistenc), je lahko istemu tekmecu še drugič zapored priznal premoč.

Pri Brooklynu je od devetih igralcev, ki so stopili na parket, šesterica dosegla dvomestno število točk, najbolj učinkovita pa sta bila Kevin Durant (20 točk, 13 skokov) in James Harden (20 točk, 8 asistenc).

Foto: Guliver Image

LeBronova velika vrnitev v Cleveland

Izmed ostalih tekem velja izpostaviti zmago prvakov iz Los Angelesa pri Clevelandu (115:108). V domači Ohio se je namreč z LA Lakers v velikem slogu vrnil MVP zadnjega finala. Do nekdanjega moštva, s katerim je bil prav tako prvak, pa veliki zvezdnik ni pokazal prav veliko milosti. V izjemni strelski predstavi je namreč dosegel kar 46 točk (met iz igre 19:26, za tri točke 7:11, prosti meti 1:2), ob tem pa je vknjižil še osem skokov, šest asistenc in dve blokadi.

Liga NBA, 25. januar: Detroit Pistons : Philadelphia 76ers 119:104

Wrigh 28, Grant 25; Harris 25;Maxey 17 Indiana Pacers : Toronto Raptors 114:129

Brogdom 36, Lamb 22; Van Vleet 25, Powell 24 Orlando Magic : Charlotte Hornets 117:108

Vučević 18 (12 skokov), Anthony 21; Rozier in Hayward 24 Brooklyn Nets : Miami Heat 98:85

Durant 20 (13 skokov), Harden 20; Adebayo 26 (10 skokov), Dragić 21 (6 skokov, 5 asistenc v 33 min) Cleveland Cavaliers : Los Angeles Lakers 108:115

Drummond 25 (17 skokov), Osman 20; James 46, Davis 17 (10 skokov) Dallas Mavericks : Denver Nuggets 113:117

Dončić 35 točk (11 skokov in 16 asistenc v 39 min), Hardaway 19; Porter 30, Jokić 20 Chicago Bulls - Boston Celtics New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder Prestavljeno:

Memphis Grizzlies - Sacramento Kings

Lestvica:

