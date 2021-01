Hladna domača prha za vročega Dončića

Še pred dvema tednoma bi Luka Dončića na tekmi njegovega Dallasa na teksaškem obračunu s Houstonom pričakal trikratni najboljši strelec lige NBA James Harden. A ker je ta pred kratkim po dolgotrajnem nezadovoljstvu s teksaškim okoljem izsilil selitev v Brooklyn, je bil v noči na nedeljo bradati zvezdnik tekmec Gorana Dragića in njegovega Miamija. Zanimivo pa je, da je bil Houston tudi brez svojega nekdanjega zvezdnika in dežurnega porabnika žog pretrd oreh za Dallas, medtem ko pa je bil ob soočenju z Miamijem šele osmi (12 točk) strelec tekme. A po prilagoditvi igre se je v dresu zvezdniškega Brooklyna vselil nove zmage. Dončić in Dragić se je tokrat nista. Edine slovenske zmage se je tako veselil Vlatko Čančar, toda v napeti tekmi, v kateri je njegov Denver po dveh podaljških strl odpor Phoenixa (120:112), ni bilo priložnosti za Koprčanove igralne minute.

Dončić je obsedel

Po gostujočih zmagah nad Indiano in SA Spurs je košarkarje Dallasa ob vrnitvi domov pričakala hlada teksaška prha, ki sta jo v dresu Houstona odprla predvsem izjemno razpoložena Eric Gordon (33 točk) in DeMarcus Cousins (28 točk, 17 skokov). Premoč raketnega moštva je bila tako očitna, da je tudi slovenski zvezdnik Luka Dončić zadnji del tekme presedel na klopi za rezervne igralce. Pred te je v sicer dobrem ritmu v dobrih 29 minutah na parketu dosegel 26 točk (met za 3 točke 1:6, za 2 točki 8:12, prosti meti 7:12), 5 skokov in 8 asistenc.

Za razliko od predhodne tekme je dodatno oslabljeni Dallas (poleg znanega terceta, ki ga sestavljajo Dorian Finney-Smith, Maxi Kleber in Dwight Powell, je tokrat manjkal še Kristaps Porzingis) izjemno slabo odprl tekmo. Houston je namreč že v prvi četrtini povedel s 16 točkami prednosti (26:10), predvsem pa je imel ob porozni obrambi tekmeca ob polčasu na svojem računu že kar neverjetni 70 točk (70:61). Nad gladino vode je Dallas pravzaprav držal le Luka Dončić, ki je do odmora dosegel kar 20 točk, ob tem pa je z žogami zaposloval in skušal prebujati pretežno nerazpoložene soigralce.

Foto: Guliver Image

Edinega upanja na zasuk so bili navijači Dallasa deležni v tretji četrtini, ko so se gostitelji po dobrem nizu približali na vsega tri točke zaostanka (74:71), a ob manku širšega nabora razpoloženih igralcev in obrambnih vrzelih je bil rezultat že ob koncu tega dela tekme 104:83. Dallas se tako v zadnjem delu ni potegoval za zmago, Dončič pa posledično ne za še lepše številke v svoji statistiki.

Blizu, a tako daleč

Bližje zmagi je bil z Dragić, a velja izpostaviti, da Miami na gostovanju v Brooklynu ni vodil niti v enem trenutku tekme, tako da je zaključnih minus štiri (128:124) še celo v območju sprejemljivega. Zvezdniška zasedba gostiteljev, pri katerih so izstopali Kevin Durant (31 točk), Kyrie Irving (28 točk, 7 asistenc), Joe Harris (23) in James Harden (12 točk, 11 asistenc in 7 skokov) je na vrhuncu svoje premoči vodila tudi s +18.

Dvoboj nekdanjih košarkarjev Houstona: Goran Dragić vs.James Harden Foto: Guliver Image

Upanje na preobrat je vlil tokrat zelo razpoloženi Bam Adebayo (41 točk, 9 skokov, 5 asistenc), predvsem na začetku zadnje četrtine. Podprvaki so jo odprli z delnim rezultatom 11:0 ter prišli v položaj, ko so začeli gostiteljem nevarno dihati za vrat. A kot Sizif, ki potiska skalo proti vrhu, so zmogli le do točke zaostanka. Imeli so tudi nekaj priložnosti za dokončen preobrat, tekmo pa izgubili v taktični igri osebnih napak in prostim metov.

Na ta način je zbledela tudi nova všečna predstava Gorana Dragića. Koseški zmaj je bil resda nerazpoložen pri metih za tri točke (0:6), a je vseeno vknjižil 19 točk (za 2 točki 7:12, prosti meti 5:5), ob enem skoku pa so mu v statistiko vpisali še sedem asistenc. Znova nobene ni bil deležen prvi zvezdnik ekipe Jimmy Butler, ki zaradi strogih Covid-10 protokolov še vedno ni nared za igro.

Liga NBA, 23. januar:

Dallas Mavericks : Houston Rockets 108:133

Dončić 26 (8 asistenc, 5 skokov v 30 min., Hardaway in Marjanović 15; Gordon 33, Cousins 28 (17 skokov)



Brooklyn Nets : Miami Heat 128:124

Duran 31, Irving 28; Adebayjo 41, Dragić 19 (7 asist., 1 skok v 30 min.)



Detroit Pistons : Philadelphia 76ers 110:114

Ellington 17; Embiid 33 (14 skokov), Simmons 20



Minnesota Timberwolves : New Orleans Pelicans 120:110

Reid 20, Edwards 18; Ingram 30



Phoenix Suns : Denver Nuggets 112:120 (po 2 podaljških)

Paul 21 (13 asistenc); Jokić 29 točk (22 skokov), Murray 26, Čančar ni igral



Chicago Bulls : Los Angeles Lakers 90:101

LaVine21; Davis 37, James 17



Utah Jazz : Golden State Warriors 127:108

Mitchell 23, Conley 17; Curry 24



Lestvica: