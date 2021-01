Luka Dončić odgovarja z veličastno predstavo

Luka Dončič s se je v velikem slogu vrnil v območje +30 točk. Ob zmagi Dallasa na gostovanju pri San Antoniu je kljub dejstvu, da strelske roke še vedno ni povsem naravnal, dosegel 36 točk, s čimer je izenačil svoj drugi najboljši strelski dosežek sezone. Ob nezgrešljivosti s črte prostih metov (6:6) je tokrat iz igre metal 13:28 (od tega za tri točke 4:12), ob tem pa je zabeležil še 11 asistenc in devet skokov. Manjkajočega skoka za trojnega dvojčka ob drugi zaporedni zmagi in sedmi na zadnjih desetih tekmah prav gotovo ni obžaloval, čeprav je jasno, da je po divjem odprtju tekme kazalo celo na rekordne številke.

Nora prva četrtina …

Na predhodnih dveh tekmah proti Torontu in Indiani se je Dončić pogosto soočal z zgoščeno, osredotočeno in večkrat tudi podvojeno obrambo, ob kateri je sicer kot igralec občutka skrbel za širino Dallasove igre ter igralce zaposloval z žogami, a se je moral sprijazniti tudi z zanj podpovprečnimi strelskimi dosežki. Tokrat je 13 in 15 točk z zadnjih dveh tekem presegel že v zanj sanjski prvi četrtini. Pri prvih 21 Dallasovih točkah je vselej sodeloval, bodisi kot strelec bodisi kot asistenc, noro prvo četrtino (37:34) pa je končal z 19 točkami, 5 skoki in 6 asistencami.

Z vrhunskim odprtjem tekme je navdahnil tudi soigralce, ki so se v drugi četrtini, tudi v obdobju Ljubljančanovega počitka na klopi, povsem odlepili od teksaškega tekmeca. Prednost Dallasa je namreč v drugi četrtini po nizu všečnih akcij Tima Hardawaya mlajšega in zabijanju Josha Greena znašala že velikih 18 točk (59:41), a je ob obrambni omahljivosti kaj hitro tudi močno zanihala.

V večjem delu tretje in zadnje četrtine je Dallas ohranjal prednost dobrih desetih točk. Vse do zadnjih minut, ko se je začela porednost topiti. DeMar DeRozan se je v kar treh zaporednih napadih znašel na črti za proste mete in vknjižil pet točk. Vmes je Dončić (tri minute pred koncem) prejel peto osebno napako, kar je zmanjšalo njegovo ostrino. Toda pri rezultatu 113:112 je vendarle samozavestno vzel žoge v svoje roke. Najprej je elegantno zadel z metom od table, v naslednjem napadu pa je prodrl in žogo podal prostemu Brunsonu, ki je zadel za tri točke. Gostiteljem na koncu ni preostalo drugega, kot da tekmeca poskušajo ujeti s taktično igro osebnih napak, a se načrt ni obrestoval. Dallas je tako dobil prvi teksaški obračun, že drugi pa ga čaka v noči na nedeljo, ko bo tekmec Dončićeve zasedbe Houston.

Slabše volje je bil drugi Ljubljančan v ligi NBA. Še na šesti zaporedni tekmi je Goran Dragić, znova kot član prve peterke zadnjih podprvakov lige, presegel dvomestno število točk, kar pa je bila zanj slabša tolažba po porazu proti Torontu v Tampi. Prav tam, kjer je Miami 48 ur pred tem edino kanadsko moštvo lige gladko premagal, je tokrat gladko izgubil. Z izjemo izenačenja na začetku tekme in v kratkem odseku tretje četrtine (61:61) je bila tehtnica vseskozi nagnjena na stran Toronta. Končna razlika je znašala kar 20 točk (101:81).

Gogi je sicer v 30 minutah igre dosegel 13 točk (met za 3 točke 1:2, za 2 točki 4:10, prosti meti 2:2) ter v statistiko dodal še pet skokov, štiri asistence in eno pridobljeno žogo. Ob tem v oči bode podatek, da je bil v trenutkih Ljubljančanove igre Miami za 11 točk boljši od tekmeca. Prav slabša podpora soigralcev pa je ob še vedno odsotnem Jimmyju Butlerju Dragića in druščino stala konkurenčnejše tekme.

Pri Torontu je bila na visoki ravni predvsem zunanja linija. Norman Powell je kot prvi strelec tekme prispeval 23 točk, 21 jih je prispeval OG Anuoby, 15 Pascal Siakam, dve manj pa Fred Van Fleet. Pri poražencih pa je izstopal rezervist Kendrick Nunn (22 točk).

Liga NBA, 22. januar:

San Antonio Spurs : Dallas Mavericks 117:122

DeRozan 29, Aldridge 26; Dončić 36 (9 skokov, 11 asistenc v 36 min), Porzingis in Hardaway 21



Toronto Raptors : Miami Heat 101:81

Powell 23, Anuoby 21; Nunn 24, Adebayo 14, Dragić 13 (5, skokov, 4 asistence v 30 min.)



Charlotte Hornets : Chicago Bulls 110:123

Hayward 34; Lavine 25, Markkanen 23



Indiana Pacers :Orlando Magic 120:118

Brogdon 23, Turner 22; Fournier 26



Detroit Pistons : Houston Rockets 102:103

Grant 21; Gornod 20, Tucker 15



Philadelphia 76ers - Boston Celtics

Cleveland Cavaliers - Brookyln Nets

Minessota Timberwolves - Atlanta Hawks

Sacramento Kings - New York Knicks

Los Angeles Clippers - Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns - Denver Nuggets

