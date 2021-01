Čeprav je Dallas že šesto tekmo zapored odigral brez pomembnih članov ekipe, ki so še vedno na stranskem tiru zaradi protokolov covid-19, je ponoči prišel do tretje gostujoče zmage – šeste gostujoče v sezoni in skupno osme –, s katero se je povzpel na sedmo mesto zahodne konference. In ta je imela poseben predznak, saj so Mavericks v zaključku ostali zbrani, potem ko so košarkarji San Antonio Spurs zapretili in dali vedeti, da ne želijo prepustiti slave tekmecu na domačih tleh.

Dallas je skoraj zapravil prednost 18 točk, na koncu pa le prišel do zmage s 122:117. Ključna akcija je bila, ko je Luka Dončić nesebično podal Jalenu Brunson, ta pa je 18 sekund do konca s strani zadel pomembno trojko za 118:112. "Spurs so naredili serijo v zadnji četrtini, ampak smo z lahkoto odgovorili in zmagali. Vidi se, da rastemo. Če bi bilo to lani, bi bilo morda drugače," je dejal Brunson.

Slovenski košarkarski čarovnik je že večkrat v tej sezoni pokazal, da zaupa soigralcem, in jim v ključnih trenutkih podelil žogo, ko so njega tesneje pokrivali. Razume, da bo za večjo sliko ob sebi potreboval košarkarje, ki bodo sposobni zadeti, ko se bo tekma lomila. Spet je sicer spisal veličastno predstavo, ki jo je ob zmagi zaključil s 36 točkami, 11 asistencami in devetimi skoki – vsega en skok mu je zmanjkal do vnovičnega trojnega dvojčka.

Vrhunci Dončićeve igre

Sprememba v razmišljanju

"Največja stvar je, da sprejemamo boljše odločitve. Mislim, da se odrekamo dobrim metom za še boljše. Mislim, da je bil to ključ do zmage ob koncu tekme. San Antonio je dobra ekipa in lahko pričakuješ, da bo naredila kakšno serijo. Držali smo skupaj, branili svoj koš. Potrebovali smo zmago in pokazali, kakšna ekipa smo," je Dončić dal jasno vedeti, kaj spreminjajo pri rasti ekipe, in se nato dotaknil kemije med soigralci: "Kemijo imamo tudi zunaj parketa. V času koronavirusa je težje, vendar smo zadnja leta velikokrat večerjali skupaj, zlasti na gostovanjih, kar izboljša kemijo znotraj moštva."

Luka Dončić zaupa soigralcem. Foto: Guliverimage

Da je vzajemno zaupanje proces, ki dela ekipo boljšo, in je potrebno, če bo nekoč želela konkurirati za naslov prvaka, kar je želja pri Dallasu, se zaveda trener Rick Carlisle, ki je leta 2011 popeljal Mavericks do edinega naslova prvaka lige NBA.

"Luka je držal fante skupaj in našli smo pot"

Rick Carlisle je izpostavil, da kot ekipa s takšnimi tekmami rastejo. Foto: Guliverimage "Kristalno jasno je, da Luka zaupa soigralcem. Tekma proti Denverju je bila prav tako tesna, kakor tudi proti Milwaukeeju. V teh situacijah je Luka izbral pravo potezo. Dal je žogo soigralcem, ki so odločno in z veliko samozavesti vrgli žogo na koš. V takšnih trenutkih ne boš zadel vsakega meta, a je to proces in vzajemno zaupanje drug v drugega. Tovrstna dejanja izboljšajo ekipo, ki je v procesu izgradnje. K temu moramo stremeti tudi v prihodnje. Leto starejši in modrejši smo. Več časa smo namenili prav tem ključnim trenutkom. Pogovarjamo se o njih in razumemo, da so zelo pomemben del, če želimo kot ekipa napredovati. Najpomembnejša stvar je bila, da smo v zaključku ostali hladni. Luka je držal fante skupaj in našli smo pot," se je te teme dotaknil Carlisle, ki čaka na vrnitev prvokategornikov Josha Richardsona, Maxija Kleberja, Dwighta Powella in Doriana Finney-Smitha.