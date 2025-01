V ligi NBA v noči na nedeljo ne bo manjkalo zanimivih obračunov. Nastopili bodo skoraj vsi udeleženci najmočnejše košarkarske profesionalne lige na svetu.

Jokić v življenjski formi

Nikola Jokić igra v zadnjih tednih kot v transu. Foto: Reuters Srb Nikola Jokić bo skušal nadaljevati čudežen niz lahkotnega doseganja trojnih dvojčkov, Denver bo gostoval pri Minnesoti, ki je v sredo stežka ugnala oslabljeni Dallas s 115:114. Srečanje se bo začelo že ob 21. uri. Jokić na najnovejši lestvici kandidatov za priznanje MVP igralca sezone zaseda drugo mesto, čeprav ima razkošnejšo statistiko, še naprej gleda v hrbet zvezdniku Oklahoma Cityja Shaiju Gilgeous-Alexandru. Slednjemu gre v prid le višje mesto Thunder na lestvici zahodne konference.

Jokiću proti Minnesoti torej ne bo manjkalo motivacije, saj bi lahko zbral že šesti trojni dvojček zapored in dal misliti košarkarski javnosti na drugi strani velike luže. Odkar niza trojne dvojčke, njegovo povprečje znaša 23,2 točke, 15 skokov in 11,4 asistence na tekmo.

Nikoli Jokiću uspeva v zadnjem obdobju malodane vse. Tako je zadel z neverjetne razdalje koš proti Sacramentu:

OH MY JOKIĆ JOKIĆ JOKIĆ 😱😱😱



HITS A NONCHALANT HEAVE FROM 3/4 COURT!! pic.twitter.com/6nn3f6kU4c — NBA (@NBA) January 24, 2025

Na zadnji tekmi proti Sacramentu je denimo prispeval 35 točk, 22 skokov in 17 asistenc! "Igram košarko življenja. Počutim se dobro na parketu. Sem v dobri formi, žoga me posluša in gre v koš," je izpostavil Jokić, ki pri Denverju vedno boljše sodeluje z Russllom Westbrookom, sicer rekorderjem po številu trojnih dvojčkov v zgodovini lige NBA. Na zadnjih devetih tekmah v povprečju dosega 15,9 točke, 6 skokov in 6,1 asistence na tekmo.

Slovenski reprezentant Vlatko Čančar je vse bolje pripravljen, tako da bi se lahko po dolgotrajnosti zaradi hude poškodbe kolena kmalu vrnil na parket. Proti Minnesoti ga še bo v zasedbi.

Dallas presenetljivo premaguje le OKC

Na vrnitev Luke Dončića bo potrebno še malce počakati. Foto: Reuters Košarkarski sladokusci bi veliko raje videli, če bi se lahko Dallas in Boston v prvi ponovitvi velikega finala iz leta 2024 udarila z najmočnejšima postavama, a bodo Mavericks podobno kot že dolgo časa znova zelo oslabljeni. Celtics niso v dobri formi, nazadnje so izgubili proti LA Lakers kar s 96:117, kar je njihov najvišji poraz v tej sezoni. Na zadnjih desetih tekmah so se zmage razveselil le petkrat. Vseeno so svoje navijače z zmago razveselili večkrat kot pa Dalas, ki brez najboljšega igralca Luke Dončića večinoma doživlja poraze in pada po lestvici. Redko izjemno presenetljivo predstavljajo dvoboji z Oklahoma Cityjem, vodilno ekipo zahodne konference.

Čeprav je Jason Kidd v noči na petek pogrešal kar sedem pomembnih igralcev na čelu z LD77, je Dallas presenetljivo premagal Thunder s 121:115. Dallas je na zadnjih sedmih tekmah zmagal dvakrat, obakrat prav OKC. Dončić je v tej sezoni izpustil že 23 tekem, odigral pa jih 22. Po zadnjih napovedih bi se lahko vrnil na igrišče tik pred All-Star tekmo, se pravi sredi februarja. Poleg Ljubljančana bodo proti Bostonu manjkali še Dereck Lively II, Dwight Powell, Dante Exum in Naji Marshall, nastopa Klaya Thompsona in Jadena Hardyja pa sta vprašljiva. Pri Bostonu je za nastop v Teksasu vprašljiv Derrick White, bo pa zagotovo zaigral ''povratnik'', nekdanji član Dallasa, Litovec Kristaps Porzingis.

