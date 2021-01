Dončić proti Jokiću, Dragić še enkrat z zvezdniškim Brooklynom

Medtem ko bo Čančar na spopadu med Dallas Mavericks in Denver Nuggets vesel kakšne minute igre, bo v vsakem primeru lahko od blizu opazoval spopad dveh kandidatov za najkoristnejšega igralca lige, svojega rojaka Luke Dončića in svojega moštvenega kolega Nikole Jokića. Mladi slovenski zvezdnik je sicer nazadnje doživel hud poraz proti Houstonu (108 : 133), na tekmi pa dosegel 26 točk in jim dodal še pet skokov in osem asistenc, Jokić pa je k zmagi Nuggets nad Phoenixom (120 : 112) blestel z 29 točkami in kar 22 skoki.

Ni dvoma, da sta tako Dončić kot Jokić fenomenalna igralca, vprašanje pa je, kdo bo imel ponoči boljšo pomoč soigralcev. Nazadnje ko sta se pomerila Dallas in Denver, so se zmage s 124 : 117 po podaljšku veselili Teksačani, Jokić in Dončić pa sta upravičila status superzvezdnikov. Oba sta dosegla po 38 točk, Srb jim je dodal še 11 skokov, Ljubljančan pa 13 asistenc in devet skokov. Mavericks bodo tudi tokrat pogrešali Josha Richardsona, Doriana Finneyja-Smitha, Maxija Klebra in Dwighta Powlla, vprašljiv pa je tudi nastop Kristapsa Porzingisa.

Bo Goran Dragić z Miamijem v drugem poskusu uspel premagati Brooklyn Nets? Foto: Guliverimage

Gorana Dragića in njegove soigralce iz kluba Miami Heat čaka popravni izpit v Brooklynu, kjer so v noči na nedeljo izgubili s 124 : 128. Dragić je bil tedaj z 19 točkami drugi strelec tekme, odtrgalo pa se je njegovemu soigralcu Bamu Adebayju, ki je z 41 točkami dosegel svoj strelski rekord v ligi NBA. To sicer ni bilo dovolj za zmago proti Kevinu Durantu, Kyrieju Irvingu, Jamesu Hardnu in druščini, a je treba dodati, da je Miami okrnjen, igral je namreč brez Jimmyja Butlerja, Averyja Bradleyja in Tylerja Herra. Ti sicer tudi nocoj ne bodo na voljo trenerju Eriku Spoelstri.

Liga NBA, 25. januar: 1:00, Detroit Pistons - Philadelphia 76ers 1:00, Indiana Pacers - Toronto Raptors 1:00, Orlando Magic - Charlotte Hornets 1:30, Brooklyn Nets - Miami Heat 2:00, Cleveland Cavaliers - Los Angeles Lakers 2:30, Dallas Mavericks - Denver Nuggets 3:00, Chicago Bulls - Boston Celtics 3:00, New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs 4:00, Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves 4:00, Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder Prestavljeno:

Memphis Grizzlies - Sacramento Kings

Lestvica:

