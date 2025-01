Luka Dončić podrl nepriljubljen rekord in nemočno spremljal prevlado Bostona #video

Košarkarji Dallas Mavericks so z zdesetkano postavo, še enkrat več je manjkal Luka Dončić, poleg njega pa še kopica pomembnih igralcev, v ponovitvi zadnjega finala lige NBA doma izgubili z Bostonom. Ko je Dallas nazadnje pred tem gostil Celtics, je leta 2024 na četrti tekmi finala zmagal kar s 122:84, Dončić pa je zgolj v prvem polčasu dosegel 25 točk. Tokrat je bilo drugače, Celtics je bil z razkošnim festivalom trojk premočan zalogaj za Kiddovo četo (122:107), za katero sta za razliko od zadnje tekme zaigrala Klay Thompson in Jaden Hardy, a je za dodatne skrbi poskrbela poškodba Maxija Kleberja. Minnesota je ohladila Denver, Nikola Jokić je prekinil niz neverjetnih trojnih dvojčkov, Indiana pa se je v Parizu maščevala San Antoniu za nedaven poraz in ga nadigrala za 38 točk.

Dallas Mavericks : Boston Celtics 107:122 (29:25, 49:59, 76:96)

Najboljši strelci: Irving 22 (met iz igre 11/23), Grimes 20 (7 sk.), Gafford 19 (15 sk., 3 blok), Washington Jr. 17 (8 sk.); Tatum 24 (trojke 4/12, 6 sk.), White 23 (trojke 4/10), Brown 22 (8 sk., 6 as.), Porzingis 18 (trojke 3/5, 5 as.), Holiday 17 (trojke 5/10)

Poškodovani Luka Dončić je znova spremljal dvoboj le kot gledalec. Sprva je bil še vesel, Dallas je dobil prvo četrtino, pozneje pa je na parketu spremljal prevlado Bostona. Foto: Reuters Košarkarski sladokusci bi veliko raje videli, če bi se lahko Dallas in Boston v prvi ponovitvi zadnjega finala lige NBA udarila z najmočnejšima postavama, a so bili Mavericks podobno kot že dolgo časa znova zelo oslabljeni. Dallas brez najboljšega igralca Luke Dončića večinoma doživlja poraze in pada po lestvici, redko izjemo presenetljivo predstavljajo le dvoboji z Oklahoma Cityjem, vodilno ekipo zahodne konference. Boston se je izkazal za premočnega tekmeca, Dallas ni imel pravega orožja, s katerim bi lahko ustavil razigrane branilce naslova, ki so zadeli kar 20 trojk.

Poleg Ljubljančana so proti Bostonu manjkali tudi Dereck Lively II, Dwight Powell, Dante Exum in Naji Marshall, za eno redkih pozitivnih novic v zadnjem času, vsaj kar se tiče zdravstvenega stanja košarkarjev Dallasa, pa sta poskrbeli vrnitvi Klaya Thompsona in Jadena Hardyja. Po drugi strani pa je za dodatne skrbi v taboru Dallasa poskrbela poškodba Maxija Kleberja, ki je zaradi poškodbe gležnja zapustil igrišče še pred zadnjo četrtino in spravil gostitelje v dodatne težave, saj je Daniel Gafford ostal brez pomoči pod košema.

Boston je na gostovanju v Dallasu zadel kar 20 trojk. V tretji četrtini je "eksplodiral" v napadu Derrick White. Vsi člani začetne peterke Bostona so dosegli najmanj 17 točk. Foto: Reuters

Dallas je hrabro krenil v srečanje, v uvodni četrtini vodil že za 10 točk, a se je Boston hitro približal. Na krilih Jaysona Tatuma in starega znanca občinstva Kristapsa Porzingisa je brez večjih ujel stik, v drugi četrtini pa so prvaki začeli zadevati za tri točke in si pred očmi 25-letnega Ljubljančana, ki je s turobnim pogledom spremljal nemoč svojih soigralcev, priigrali dvomestno prednost. Prvi polčas so dobili za +10.

Boston ohranil prednost, Dončić manjkal že 24.

V tretji četrtini se je prednost Bostona podvojila na +20. Razigral se je Derrick White, zadel z vseh položajev. Dallas se je trudil po najboljših močeh, a je Kyrie Irving znova pogrešal več razpoloženih soigralcev. Šele proti koncu srečanja je povzdignil ritem Quentin Grimes, z atraktivnim zabijanjem ob koncu tretje četrtine dvignil občinstvo na noge, a je bilo to premalo za uspeh. Gostitelji se v zadnji četrtini niso več mogli približati branilcem naslova na enomestno razliko.

Atraktivno zabijanje Grimesa:

Celtics, ki jih je v Dallasu spremljajo veliko navijačev, so odpravili zdesetkane Maverickse. Imeli so bistveno več asistenc (33 proti 18), obenem pa izgubili le pet žog, Dallas pa 12.

Dončić je na tekmi proti Bostonu kot gledalec podrl neslaven rekord, saj je prvič v karieri v eni sezoni izpustil že 24. tekmo. Žal se bo njegov rekord v naslednjih tednih še večkrat osveževal, končno število pa bo, takšne so vsaj neuradne napovedi, zagotovo skočilo nad 30.

Dončić je v tej sezoni izpustil že 24 tekem, odigral pa jih je le 22.

Klay Thompson se je vrnil na parket. V 24 minutah je le štirikrat vrgel na koš in dosegel šest točk. Foto: Reuters

Čeprav Celtics niso v dobri formi in so pred gostovanjem v Teksasu izgubili proti LA Lakers kar s 96:117, kar je njihov najvišji poraz v tej sezoni, na zadnjih desetih tekmah pa se zmage razveselili le petkrat, so v Dallasu dokazali svojo kakovost.

Optimizem v Dallasu, kdaj konec trpljenja Dončića? Kdaj se bo Luka Dončić vrnil parket? Dallas se še ni uradno odzval na nove izvide, ki jih je prejel 25-letni Slovenec po pregledu z magnetno resonanco. Dončić si je poškodoval levo mečno mišico pred natanko mesecem dni, po poročanju novinarja Marca Steina pa je v Dallasu zaznati optimizem, saj bi se lahko Ljubljančan vrnil na parket še pred druženjem zvezdnikov na tekmi All-Star. Ta bo 16. februarja, Dallas pa bo do takrat odigral še 10 tekem. Ali to pomeni, da bi se lahko Dončić vrnil na parket v uvodni polovici februarja? Luka Dončić se želi vrniti na parket še pred tekmo All-Star. Foto: Guliverimage Mavericks bodo zadnjič pred premorom zaradi tekme All-Star na delu 11. februarja, ko se bodo pomerili z Miamijem. Pet dni pred tem jih čaka gostovanje pri prvaku Bostonu. Dallas je po poškodbi Dončića odigral 16 tekem, zmagal pa le na petih, tako da je na lestvici zahodne konference padel na osmo mesto.

Indiana v Parizu od -30 do +38

Košarkarji Indiane so v soboto v Parizu nadigrali San Antonio kar s 136:98. V dvorani Accor Arena sta blestela Tyrese Haliburton (28 točk, trojke 6/9) in Pascal Siakam (23 točk in 11 skokov), še pet soigralcev je doseglo dvomestno število točk, pri San Antoniu pa sta bolj razigrane soigralce pogrešala Harrison Barnes (25 točk) in Victor Wembanyama (20 točk in 12 skokov).

Victor Wembanyama je s San Antoniom doživel hud poraz na domačih francoskih tleh. Foto: Reuters

Mladi francoski as je tako izkusil hud poraz pred domačim občinstvom, Indiana pa se je maščevala San Antoniu za prepričljiv poraz v četrtek, ko je v Franciji izgubila proti Spursom s 110:140.

Konec izjemnega niza Jokića

Anthony Edwards je proti Denverju dosegel kar 34 točk. Foto: Reuters Srb Nikola Jokić je na gostovanju pri Minnesoti skušal nadaljevati čudežen niz lahkotnega doseganja trojnih dvojčkov, ob katerem je dal vedeti, kako nastopa v življenjski formi, a je tokrat naletel na premočnega tekmeca. Timberwolves so bili prepričljivo boljši, dobili vse štiri četrtine in zmagali kar s 133:104. Jokić je dvoboj končal pri 20 točkah, 11 asistencah in presenetljivo zgolj treh skokih, a tudi sedmih izgubljenih žogah. Pri Minnesoti je blestel Anthony Edwards (34 točk in 9 asistenc), izkazal se je tudi Julius Randle (21 točk, 7 skokov in 7 asistenc).

Jokić sicer na najnovejši lestvici kandidatov za priznanje MVP igralca sezone zaseda drugo mesto. Čeprav ima razkošnejšo statistiko, še naprej gleda v hrbet zvezdniku Oklahoma Cityja Shaiju Gilgeous-Alexandru. Slednjemu gre v prid višje mesto Thunder na lestvici zahodne konference.

Slovenski reprezentant Vlatko Čančar je vse bolje pripravljen, tako da bi se lahko po dolgotrajnosti zaradi hude poškodbe kolena kmalu vrnil na parket. Proti Minnesoti ga še ni bilo v zasedbi.

