Vrača se Luka Dončić

Luka Dončić je bil pred odmorom za All-Star tekmo v izjemni formi, odlično pa je svoje delo opravljala tudi celotna ekipa Dallasa, ki je trenutno pri 35 zmagah in 24 porazih. Dončić je na zadnjih desetih tekmah v povprečju dosegal 35,4 točke, 10,3 skoka in 9,8 asistence na tekmo, s čimer se zopet uvršča med kandidate za naslov MVP sezone.

"Prva tekma po premoru je vedno zelo pomembna. Poskušali bomo nadaljevati delati tisto, kar smo že prej dobro počeli in izboljšati moramo tisto, kar nam je šlo prej slabše. Čaka nas tekma z ekipo Utah, ki ima veliko močnih orožij in je odlična v napadu. Mislim, da bo to pravi nasprotnik za vrnitev na igrišče," je pred tekmo dejal Dončićev soigralec Dwight Powell.

Liga NBA, 25. februar: 1.00 Charlotte Hornes - Toronto Raptors

1.00 Indiana Pacers - Oklahoma City Thunder

1.00 Orlando Magic - Houston Rockets

1.00 Washinghton Wizards - San Antonio Spurs

1.30 New York Knicks - Miami Heat

2.00 Minnesota Timberwolves - Philadelphia 76ers

3.00 Phoenix Suns - New Orleans Pelicans

3.00 Utah Jazz - Dallas Mavericks

4.00 Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers

