Dončić in druščina pri najboljši ekipi vzhoda

Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks v noči na petek gostujejo v Philadelphii, pri moštvu 76ers, ki z 21 zmagami in 11 porazi zaseda sam vrh vzhodne konference. Moštvi sta se nazadnje pomerili v pripravah pred sezono, ko so s 118:115 zmagali Teksačani, Luka Dončić pa je bil s 23 točkami drugi strelec tekme, tudi zadnjo resno medsebojno tekmo, 12. januarja lani, so dobili Telički s 109:91.