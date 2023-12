Zgodovinski dan za Luko Dončića, Američani odštevajo ure

Božični dan v ligi NBA že šestnajstič zapored sestavlja pet srečanj, na katerih prevladujejo ekipe z najboljšimi in najatraktivnejšimi košarkarji na svetu. Med njimi je tudi Luka Dončić, gonilna sila in največji dragulj Dallas Mavericks. Slovenski zvezdnik bo v sklepnem dejanju spektakularnega košarkarskega večera gostoval v Phoenixu.

Dončić potrebuje le še 11 točk

Kyrie Irving bo izpustil še deveto zaporedno tekmo Dallasa. Foto: Reuters Dvoboj se bo začel ob 4.30 po slovenskem času, na lestvici zahodne konference kaže bolje Dallasu, ki pa bo v Arizoni znova nastopil z oslabljeno zasedbo. Poleg Kyrieja Irvinga (izpustil bo že deveto tekmo zapored), Maxija Kleberja in Josha Greena bi lahko moštvo iz Teksasa znova pogrešalo mladega centra Derecka Livelyja II, katerega nastop je zaradi poškodbe levega gležnja pod vprašajem.

Dončića tako čaka zelo zahteven izziv. Od odmevnega mejnika deset tisoč točk je oddaljen le še 11 točk. Če bo vsaj malce strelsko razigran, v tej sezoni je sicer drugi najboljši strelec lige NBA in je na zadnjih 12 od 13 srečanj vedno presegel mejo 30 točk, se bo tako 24-letni Ljubljančan vpisal v zgodovino in postal šele šesti igralec v ligi NBA, ki bo dosegel ta mejnik pred 25. rojstnim dnevom. Ta dosežek bo naskakoval v 358. tekmi. Manj od njega so jih v preteklosti potrebovali le rekorder Wilt Chamberlain (236 tekem), Michael Jordan (303), Elgin Baylor (315), Kareem Abdul-Jabbar (319), Oscar Robertson (334) in George Gervin (355), Dončić pa se lahko izenačil z Bobom McAdoojem (358).

Sonca se soočajo s pritiskom

Kevin Durant in Kevin Booker sta najboljša strelca Phoenixa in eden najbolj vročih strelskih dvojcev v ligi NBA. Foto: Reuters Sonca iz Arizone v tej sezoni predstavljajo enega večjih razočaranj. Čeprav imajo v svojih vrstah odlična strelca, to sta Kevin Durant in Devin Booker, so na zadnjih 11 tekmah grenkobo poraza izkusili kar osemkrat. Na lestvici zahodne konference so padli na 11. mesto, ki sploh ne vodi v končnico, tako da se varovanci trenerja Franka Vogla soočajo s pritiskom. Ponuja se jim lepa priložnost za izboljšanje razmerja zmag in porazov, saj bodo na naslednjih osmih tekmah kar sedemkrat zaigrali v domači dvorani.

Tudi Phoenix ne bo proti Dallasu zaigral z najmočnejšo postavo. Bradley Beal ostaja na seznamu poškodovanih, zaradi osebnih razlogov bo drugo zaporedno tekmo Phoenixa izpustil center iz Bosne in Hercegovine Jusuf Nurkić, slavljenca Erica Gordona, ki je na božični dan dopolnil 35 let, pa ovirajo bolečine v kolku, a bi lahko stisnil zobe in zaigral proti Teličkom.

Booker in Dončić se zelo spoštujeta, a ...

Američani komaj čakajo začetek dvoboja, na katerem bosta v ospredju rivala Devin Booker in Luka Dončić. Ko sta se srečala v končnici leta 2021, se je sprva smejalo Bookerju, nato pa je Dončić ob zaostanku z 2:3 v zmagah s fantastičnima predstavama popeljal Dallas do napredovanja in na odločilni sedmi tekmi v Phoenixu ponižal Bookerja.

V zadnjih sezonah se je na njunih tekmah pogosto iskrilo, nazadnje v začetku letošnjega marca, ko sta si v zaključku tekme v Dallasu, ko je Luka zgrešil met za izenačenje, izmenjala nekaj vročih besed in si skočila v lase.

Kako vroče je bilo na zadnji tekmi med Dončićem in Bookerjem:

Se bo med Američanom in Slovencem zaiskrilo tudi na božični dan? "Zelo spoštujem Luko, on pa mene. Najino spoštovanje je obojestransko in na visoki ravni vse od njegovega prihoda v ligo. Med nama ni težav, samo tekmujeva na najvišji ravni drug proti drugemu," umirja konje Booker in dodaja, kako je pojav njunega rivalstva, enega največjih v ligi NBA, zrasel na zelniku socialnih medijev in želje ljudi, da bi iz tega napravili dramo. Se pa strinja, da je to dobro za ligo in večje število ogledov. "Luka lahko počne vse. V napadu nima slabosti," še dodaja 26-letni Američan.

Ko sta se zadnjič spopadla Booker in Dončić, je Phoenix zmagal v Dallasu. Foto: Reuters

Dončić, ki v tej sezoni dosega na tekmo skoraj 33 točk, pred gostovanjem v Arizoni razmišlja o svojem rivalu podobno: "To je tekmovalna košarka, obožujem njegovo igro. Zaradi njega veliko spremljam Phoenix. Zelo ga spoštujem, obožujem ritem njegove igre. Ima novo vlogo, res je dober," je pohvalil dve leti starejšega tekmeca, ki v tej sezoni še bolj razigrava soigralce, saj v povprečju na tekmo podeli več kot osem asistenc, kar je največ v njegovi karieri.

In an interview with Malika Andrew’s, Luka Doncic talked about his “Beef” with Devin Booker.



“It's competitive basketball, I really love his game. The way he plays, A lot of time I watch Phoenix because of him, but obviously we have this competition when we face each other”… pic.twitter.com/GmYFMU8Wjf — CantGuardBook (@CGBBURNER) December 23, 2023

Philadelphia brez poškodovanega Embiida

Milwaukee je konec prejšnjega tedna že osvojil dvorano Madison Square Garden. Foto: Reuters Dogajanje v ligi NBA se bo začelo z matinejo v New Yorku, kjer bodo Knicks še drugič v nekaj dneh gostili Milwaukee. Bucks so v soboto zmagali brez težav s 130:111. Nato se bosta v obračunu zadnjih prvakov lige NBA udarila Denver in Golden State. Srbski zvezdnik Nikola Jokić je lani na božični dan dosegel imeniten trojni dvojček (41 točk, 15 skokov in 15 asistenc), pri gostih, ki so dobili zadnjih pet srečanj, čeprav zaradi suspenzije ne morejo računati na Draymonda Greena, pa v zadnjem obdobju z natančnimi meti za tri točke blesti Klay Thompson.

Boston želi nadaljevati imeniten teden. Celtics so v izjemni formi. S 144:119 so nadigrali Sacramento, nato pa kar s 145:108 Los Angeles Clippers. Na omenjenih tekmah so košarkarji Bostona dosegli 47 trojk in dosegli rekord, kar se tiče dveh zaporednih tekem. Tokrat jih čaka spopad proti LA Lakers, pri katerem je mladostni veteran LeBron James na zadnji tekmi dosegel 40 točk, kar je njegov strelski rekord sezone. Jezerniki so z zmago nad Oklahoma City prekinili niz štirih porazov. Kralj James je na božični dan v ligi NBA dosegel že 460 točk in je vodilni strelec.

Najboljši strelec lige NBA Joel Embiid ne bo zaigral proti Miamiju. Foto: AP / Guliverimage

Philadelphia bo proti Miamiju pogrešala najboljšega strelca lige NBA. Joel Embiid, ki dosega na tekmo v povprečju kar 35 točk, bo moral zaradi zvitega desnega gležnja izpustiti dvoboj. Kamerunec se je poškodoval v noči na soboto proti Torontu. Takrat je prispeval 31 točk in deset skokov, s tem pa niz tekem, na katerih je zbral vsaj 30 točk in deset skokov, podaljšal na 13. To je najdaljši niz v ligi NBA po sezoni 1971/72, ko je to 16-krat zapored uspelo Kareemu Abdulu Jabbarju.

Liga NBA, 25. december:

Lestvica