Oblakov Atletico še zadnjič na Metropolitanu

V predzadnjem krogu španskega prvenstva bosta za uvodno dejanje danes zvečer poskrbela Alaves in Getafe. Prvak Real Madrid bo v nedeljo gostoval pri Villarrealu, Barcelona pa bo gostil Rayo Vallecano. Če bo zmagala, si bo zagotovila najmanj drugo mesto, s tem pa tudi nastop na španskem superpokalu. Na njem v prihodnji sezoni ne bo Atletica, ki bo gostil Osasuno. To bo zadnja tekma Jana Oblaka v tej sezoni na domačem Metropolitanu. Ker ne manjka govoric, da bi ga lahko rdeče-beli to poletje prodali, bi bila lahko tudi zadnja v njegovi karieri na domači tekmi Atletica. Simeonejeva četa ostaja v boju za tretje mesto, za Girono zaostaja dve točki.