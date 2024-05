Fantastičen rekord Irvinga, zaradi katerega se lahko smeji Luki Dončiću

Navijači Dallas Mavericks in Luke Dončića nestrpno odštevajo ure do začetka šeste tekme konferenčnega polfinala zahodne konference lige NBA, ko bo slovenski as s soigralci skušal unovčiti prvo zaključno žogo za uvrstitev v konferenčni finale. Mavericks se bodo v noči na nedeljo ob 2. uri po slovenskem času v American Airlines centru pomerili z Oklahomo City Thunder, proti kateri v seriji vodijo s 3:2. Telički na čelu s 25-letnim slovenskim draguljem lahko črpajo optimizem tudi v neverjetnem rekordu, ki si ga lasti Kyrie Irving. Zvezdniški soigralec Dončića, ki je leta 2016 že osvojil ligo NBA, je namreč dobil vseh 13 dvobojev, na katerih bi se lahko končala serija. Dončić je takšnih tekem v karieri odigral sedem, zmagal pa na štirih.

Prvič v seriji z Oklahomo City Thunder se je zgodilo, da sta imeli ekipi med tekmami dva dni odmora. Bo to pomagalo pri bolečinah, zlasti pri Luki Dončiću? "Nekateri pravijo, da. Toda takoj ko se bo tekma začela, bo šlo znova na nož," je dejal strateg Dallasa Jason Kidd. "Dodaten dan lahko pomaga pri udarcih in modricah in ti da malo več goriva v rezervoarju. Torej, ja, rekel bi, da je to dobrodošlo. Ko pa se bo tekma začela, se bodo znova pojavile nadležne poškodbe in bolečine, ki jih preprosto moraš prebroditi," je še dejal Kidd. V peti tekmi ga je razveselila predstava Dončića, ki je zadnji dve tekmi končal s trojnim dvojčkom. Še posebej je navdušil z zadnjim ob zmagi, ko je letel po igrišču.

Dončić in Irving na treningu pred šesto tekmo:

Dallas Mavericks superstars Luka Doncic and Kyrie Irving working on free throws on the chain net.



Always some friendly banter when these two are working together and Irving is doing Shai Gilgeous-Alexander’s signature distraction 😂 pic.twitter.com/JxzUfdJ76k — Noah Weber (@noahweber00) May 17, 2024

Slovenec je po peti tekmi dejal, da je bil na igrišču znova stari Luka, ki z nasmehom na obrazu uživa v igranju košarke. "Luka je večino časa takšen, čeprav morda včasih ni tako videti. Včasih deluje, kot da ni srečen, a ves čas je v njem mali Luka, ki uživa v tem, kar počne. Za nami je že res dolga sezona, in ko se v tej ekipi nekdo nasmeji, se smejemo vsi," je pred šestim srečanjem ob zadovoljstvu nad predstavo slovenskega soigralca dejal Josh Green.

Luka lovi drugi konferenčni finale v karieri

Mavs bodo imeli v noči na nedeljo v svojih rokah prvo zaključno žogo za zaključek serije in uvrstitev v konferenčni finale. "To bo velik boj, ki se ga že zelo veselim," je pred srečanjem poudaril Green. Če bo Mavericksom uspelo, se bodo drugič v zadnjih treh sezonah uvrstili v konferenčni finale, druga uvrstitev med najboljši dve ekipi zahodne konference pa bi bila to tudi za slovenskega košarkarskega virtuoza Dončića, ki je kljub številnim težavam v peti tekmi še enkrat dokazal, zakaj spada med najboljše košarkarje na svetu. Od prve minute je iz njega zevala odločnost in jasna osredotočenost zgolj in samo na igro.

"Z Luko se o tem nisva pogovarjala, pogovarjali smo se vsi skupaj kot ekipa. Mislim, da se je pogovoril sam s sabo. Fantom sem pred začetkom pete tekme dejal, da morajo razumeti, zakaj so tu, da morajo razumeti vzdušje, ki nas čaka, da smo na gostovanju in da se bo zgodilo, da sodniki ne bodo piskali nam v prid, zato sem jih opozoril, naj se s tem ne ukvarjajo," je povedal Kidd.

Jason Kidd bo z Dallasom lovil nastop v konferenčnem finalu. Foto: Reuters

Recept? Stoodstotni Irving, vraževerje in obramba

Kyrie Irving je rekorder lige NBA, saj je dobil vseh 13 "close-out" tekem, na katerih se lahko zaključi serija v končnici. Desetkrat se je veselil v dresu Clevelanda, enkrat pa Bostona, Brooklyna in Dallasa. Na omenjenih tekmah je v povprečju ob 48,3-odstotnem metu iz igre dosegal 23,2 točke. Foto: Reuters Pred šestim srečanjem v seriji lahko Mavse z optimizmom, tokrat še toliko bolj kot sicer, navdaja tudi dejstvo, da imajo v svoji zasedbi Kyrieja Irvinga. Zakaj? Ker je 32-letni košarkar doslej kot edini v ligi NBA dobil vseh trinajst tekem v končnicah lige NBA, ko bi se lahko zaključila serija. Dallas se nadeja, da bo ta niz v noči na nedeljo podaljšal na 14.

Kakšno pa je razmerje zmag in porazov na takšnih tekmah, ko je govor o Luki Dončiću? Odigral jih je sedem, v noči na nedeljo bo osmo, za zdaj pa se lahko pohvali s štirimi zmagami. Proti LA Clippers je dvakrat izgubil (2021, 2022) in enkrat zmagal (2024), proti Phoenixu je dvakrat zmagal (2022), proti Golden Statu pa zmagal in izgubil (2022).

Ob tem pa Mavsi računajo tudi na ponovitev serije s Clippersi, ko so prav tako na domačem parketu v šesti tekmi opravili svoje delo. S "slovenskim" vraževernim pljunkom čez ramo in trkanjem na les je z upanjem na deja vu ameriške novinarje nasmejal tudi Dončić.

"Nase ves čas gledamo kot na ekipo. Nista pomembna le en ali dva košarkarja, čeprav dobita Luka in Kai največ pozornosti. Oba prispevata ogromno tudi v obrambi, nikoli še nisem videl, da bi Kyrie igral obrambo na način, kot je igra zdaj. To bomo potrebovali tudi v šesti tekmi," je dejal Kidd, ki je še enkrat opozoril na Dallasovo igro v obrambi.

Pred šesto tekmo je treniral s trakom v laseh. Tega je v tej sezoni nosil tudi na tekmah, a še pred play-offom:

Headband Luka returns. It’s been a while, since before the playoffs. pic.twitter.com/ZioGJGAqZG — Brad Townsend (@townbrad) May 17, 2024

Znova bo izjemno pomembna predstava v obrambi, Dallas je namreč v tej sezoni dobil vseh trinajst tekem, na katerih je tekmeca pustil pod mejo stotih doseženih točk, vključno s štirimi tekmami v končnici. Oklahoma City je po drugi strani le trikrat v rednem delu dosegla manj kot sto točk, trikrat se je ji to zgodilo tudi v končnici, vključno z zadnjem srečanjem, ko se je njihov strelski izkupiček končal pri številki 92, kar je najmanj v celotni sezoni. "V začetku sezone je bila naša najboljša obramba napad, vse preveč smo se zanašali na svoj napadalni učinek, potem pa smo naredili zasuk," je poudaril strateg Dallasa, ki je povedal še, da bi se ob morebitnem napredovanju v konferenčni finale v nadaljevanju sezone ekipi znova pridružil tudi poškodovani Maxi Kleber.

Liga NBA, 18. maj: