Novo obdobje Samsungovih televizorjev AI – kaj prinaša umetna inteligenca na vaš TV zaslon?

Kako AI spreminja televizijsko izkušnjo?

Samsung leta 2024 razširja svojo paleto televizorjev OLED, vključujoč S95D in S90D, ki ponuja različne velikosti – od kompaktnih 121-centimetrskih do izjemno velikih 210-centimetrskih modelov. Raznolikost omogoča, da izberete idealno velikost zaslona, ki se popolnoma prilega vašemu prostoru in zagotavlja optimalno izkušnjo, bodisi v majhni spalnici bodisi panoramski dnevni sobi.

Samsung kot prvi na svetu predstavlja televizor OLED brez bleščanja. Nova tehnologija OLED Glare Free ohranja barvno natančnost in zmanjšuje odseve, kar omogoča gledanje televizije v kateremkoli okolju brez kompromisov pri kakovosti slike. Tehnologija skupaj z 20-odstotno povečano svetlostjo in globokimi črnimi toni zagotavlja, da bo vaša izkušnja gledanja vedno vrhunska ne glede na zunanje svetlobne pogoje.

Fotogalerija 1 / 3

Opremljen z močnim procesorjem NQ4 AI Gen2 Samsung OLED prinaša funkciji, kot sta Resnično izboljšanje globine in OLED HDR Pro, ki sliko dvigujeta na nove ravni kakovosti. Z 20 nevronskimi mrežami umetne inteligence in procesorjem NPU, ki je štirikrat hitrejši od svojega predhodnika, naprave s tehnologijo umetne inteligence zagotavljajo, da je vsak prizor prikazan z izjemno globino in detajli, ki prinašajo vsebino do življenja kot še nikoli prej.

Foto: Samsung

Inovacije v zvoku: Soundbar kot nikoli prej

Samsungov soundbar se popolnoma dopolnjuje s Samsungovimi televizorji, saj prinaša zvočno izkušnjo, ki je tako bogata in potopitvena, da se boste počutili, kot da ste del scene. S tehnologijama Dolby Atmos in Q-Symphony soundbar in televizor delujeta sinhronizirano, ustvarjata zvok, ki sledi akciji na zaslonu, ter obogatita vsak zvočni detajl od šepetanja do eksplozij.

Foto: Samsung

Zahvaljujoč umetni inteligenci soundbar samodejno zazna in analizira tip vsebine, ki jo gledate ali poslušate, in prilagodi zvočne nastavitve za najbolj optimalno zvočno pokrajino. Tako kot televizorji tudi soundbar uporablja napredno obdelavo, da izboljša dialoge in uravnoteži zvok v dinamičnih scenah.

Udobno gledanje

Samsungova tehnologija prinaša tudi številne funkcije za udobje, kot je način udobja za oči, ki prilagaja svetlost zaslona glede na čas dneva, zmanjšuje utrujenost oči in izboljšuje splošno udobje pri gledanju. Z aplikacijo SmartThings, ki je na voljo tudi na televizorjih, omogoča upravljanje drugih pametnih naprav v domu, kar ustvarja povezan in intuitiven ekosistem v vašem bivalnem prostoru. Od nastavitve razpoloženjske osvetlitve do nadzora nad varnostnimi sistemi – vse je mogoče nadzorovati neposredno iz vašega televizorja. Aplikacija SmartThings omogoča uporabnikom, da na svojem zaslonu v realnem času vidijo 3D-prikaz vseh povezanih naprav v gospodinjstvu. Od pralnih strojev in hladilnikov do pametnih žarnic in termostatov 3D-prikaz zemljevida ponuja celovit pregled nad vsemi napravami, ki so povezane prek platforme SmartThings. Uporabniki lahko hitro prepoznajo naprave, ki nepotrebno porabljajo energijo, in jih izklopijo ali prilagodijo nastavitve, da zmanjšajo porabo.

Foto: Samsung

V novo obdobje Samsungovih televizorjev vstopamo z občutkom, da so meje med tehnologijo in udobjem domače zabave dokončno zabrisane. Z umetno inteligenco na čelu Samsung ne le obljublja vrhunsko kakovost slike in zvoka, ampak tudi inteligentno, povezano in intuitivno izkušnjo, ki bo spremenila vaš način interakcije s televizorjem. Prebudite svoj dom z novo generacijo Samsungovih televizorjev, kjer vsak detajl, od slike do zvoka, postane živ.

Vstopite v novo dobo Samsung AI TV Uživajte v učinku WOW, saj vam ob nakupu določenih modelov televizorjev podarjamo številna darila in popuste. Na primer, ob nakupu Neo QLED 8K, Neo QLED, OLED, večjem od 163 centimetrov, vam podarimo zvočnik Music Frame, darilni popust v vrednosti do 400 evrov in zvočnik soundbar serije Q.



Ob nakupu The Frame, večjem od 138 centimetrov, prejmete okvir za The Frame, darilni popust do 400 evrov in zvočnik Music Frame.



Ob nakupu televizorja Neo QLED in OLED, velikem 138 centimetrov, vam podarimo zvočnik Music Frame in darilni popust v vrednosti do 400 evrov.



Ob nakupu Neo QLED ali The Frame, velikih 108 ali 127 centimetrov, pa vam podarimo zvočnik Music Frame. Promocija traja do 14. 5. 2024 ali do porabe zalog daril. Za več informacij o promociji in pravilih obiščite spletno stran Samsung.





Naročnik oglasnega sporočila je MILLENIUM PROMOCIJA, D. O. O.